Новый премьер Японии дал по одному обещанию Украине и России

Премьер-министр Японии Исиба пообещал сохранить прежний курс по РФ и Украине

04 октября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Японии пообещали продолжить санкционную политику против РФ Фото: Global Look Press Новый премьер-министр Сигэру Исиба пообещал продолжать оказывать поддержку Украины. Он также добавил, что санкционная политика в отношении России будет продолжаться. Об этом новоиспеченный премьер заявил в ходе озвучивания своей программной речи в парламенте. «Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Сигэру Исиба. Трансляция заседания проходит на сайте нижней палаты. На днях правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это связано с созданием нового кабинета министров перед официальным назначением Исибы на должности премьер-министра страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый премьер-министр Сигэру Исиба пообещал продолжать оказывать поддержку Украины. Он также добавил, что санкционная политика в отношении России будет продолжаться. Об этом новоиспеченный премьер заявил в ходе озвучивания своей программной речи в парламенте. «Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Сигэру Исиба. Трансляция заседания проходит на сайте нижней палаты. На днях правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это связано с созданием нового кабинета министров перед официальным назначением Исибы на должности премьер-министра страны.