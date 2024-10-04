Новый премьер Японии дал по одному обещанию Украине и России

Премьер-министр Японии Исиба пообещал сохранить прежний курс по РФ и Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В Японии пообещали продолжить санкционную политику против РФ Фото:

Новый премьер-министр Сигэру Исиба пообещал продолжать оказывать поддержку Украины. Он также добавил, что санкционная политика в отношении России будет продолжаться. Об этом новоиспеченный премьер заявил в ходе озвучивания своей программной речи в парламенте.

«Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Сигэру Исиба. Трансляция заседания проходит на сайте нижней палаты.

На днях правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это связано с созданием нового кабинета министров перед официальным назначением Исибы на должности премьер-министра страны.

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Новый премьер-министр Сигэру Исиба пообещал продолжать оказывать поддержку Украины. Он также добавил, что санкционная политика в отношении России будет продолжаться. Об этом новоиспеченный премьер заявил в ходе озвучивания своей программной речи в парламенте. «Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Сигэру Исиба. Трансляция заседания проходит на сайте нижней палаты. На днях правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это связано с созданием нового кабинета министров перед официальным назначением Исибы на должности премьер-министра страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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