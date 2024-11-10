Челябинский врач Агеева сравнила сахарный диабет с раком и гипертонией

Челябинский врач Агеева: сахарный диабет на начальной стадии не имеет симптомов

11 ноября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Чтобы вовремя выявить повышение сахара в крови, важно проходить диспансеризацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Сахарный диабет наряду с гипертонией и раком называют «тихим убийцей», так как на начальной стадии отсутствуют симптомы болезни. Об этом заявила главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. «Сегодня диабет наряду с гипертонией и раком называют „тихим убийцей“, потому что начальные стадии заболевания этих болезней никак себя не проявляют. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не реже одного раза в год, особенно после 40 лет, проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить повышение сахара в крови», — сообщила Агеева. Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. К симптомам болезни можно отнести частое мочеиспускание, постоянную жажду и сильное чувство голода. Без должного лечения высокий уровень сахара осложнит заболевания сердца, сосудов, нервной системы, нижних конечностей и органов зрения. Для профилактики заболевания важно увеличить физическую активность, скорректировать питание, отказаться от тех продуктов, которые вызывают быстрое повышение сахара в крови. Речь идет о быстрых углеводах, мучном, сладком, соках и газировке. Челябинские политики и медики ранее обсудили, как победить сахарный диабет. На площадке заксобрания Челябинской области прошло расширенное совещание по реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сахарный диабет наряду с гипертонией и раком называют «тихим убийцей», так как на начальной стадии отсутствуют симптомы болезни. Об этом заявила главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. «Сегодня диабет наряду с гипертонией и раком называют „тихим убийцей“, потому что начальные стадии заболевания этих болезней никак себя не проявляют. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не реже одного раза в год, особенно после 40 лет, проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить повышение сахара в крови», — сообщила Агеева. Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. К симптомам болезни можно отнести частое мочеиспускание, постоянную жажду и сильное чувство голода. Без должного лечения высокий уровень сахара осложнит заболевания сердца, сосудов, нервной системы, нижних конечностей и органов зрения. Для профилактики заболевания важно увеличить физическую активность, скорректировать питание, отказаться от тех продуктов, которые вызывают быстрое повышение сахара в крови. Речь идет о быстрых углеводах, мучном, сладком, соках и газировке. Челябинские политики и медики ранее обсудили, как победить сахарный диабет. На площадке заксобрания Челябинской области прошло расширенное совещание по реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».