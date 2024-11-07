Челябинские политики и медики обсудили, как победить сахарный диабет

На площадке заксобрания Челябинской области состоялось расширенное рабочее совещание по реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Сахарный диабет стал поистине глобальной проблемой. Число пациентов с данным заболеванием, к сожалению, постоянно увеличивается. Депутаты законодательного собрания Челябинской области в своей работе уделяют пристальное внимание этой проблеме. На Южном Урале реализуется государственная программа „Развитие здравоохранения Челябинской области“, национальный проект „Здравоохранение“, в областном парламенте проходят рабочие группы с участием экспертного медицинского сообщества, где поднимаются актуальные и важные вопросы. На законодательном уровне в Челябинской области создаются необходимые меры для оказания качественной медицинской помощи», — обратился к участникам совещания зампред комитета заксобрания по соцполитике Игорь Егоров.
В совещании приняли участие депутаты Госдумы РФ, представители регионального минздрава области и территориального регионального фонда ОМС, федеральных государственных учреждений, профессиональных некоммерческих организаций, а также специалисты и руководители эндокринологической службы Челябинской области. Организатором совещания выступил комитет Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. От заксобрания, помимо Егорова, в дискуссии приняли участие депутаты Елена Тарасова и Александр Долгушин.
По словам главного эндокринолога регионального минздрава Валерии Тюльгановой, важно уделять внимание не только профилактике развития диабета, но и вопросам своевременного выявления заболевания у пациентов. Она сообщила, что в регионе создано три эндокринологических центра, которые курируют работу по лечению больных сахарным диабетом. Будет создано еще пять межрайонных центров, где будет совершенствоваться система оказания нефрологической помощи, внедряться обучение в школах диабета. Пациенты снабжаются бесплатными препаратами, федеральные и региональные льготники обеспечиваются необходимыми медицинскими расходниками и средствами самоконтроля действия препаратов.
Участники совещания обсудили темы внедрения клинических рекомендаций оказания медпомощи больным с сахарным диабетом и обеспечения пациентов необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Также темой дискуссии стало предупреждение и лечение осложнений у пациентов с этой болезнью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!