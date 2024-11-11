Сколько стоит заказать в Кургане поздравление от Деда Мороза на Новый год

Жители Кургана, желающие устроить новогоднее празднование с участием Деда Мороза и Снегурочки на дому, столкнутся с разнообразием цен. В зависимости от даты и времени заказа, стоимость 20-минутного представления варьируется от 1500 до 5000 рублей. Ближайшее к Новому году время обойдется дороже. Об этом пишет telegram-канал «Курганистан».
«За 20-минутное представление от волшебников на дому в этом году курганцам придется заплатить от 1500 рублей до 5000 рублей» — пишет telegram-канал.
Стоимость зависит от даты заказа — чем ближе к Новому году, тем дороже. В стандартную программу входит проведение хоровода, новогодние игры, танцы, вручение подарков и поздравление от волшебных героев.
Для тех, кто хочет устроить особенно запоминающееся празднование прямо в новогоднюю ночь, цены значительно выше. Визит Деда Мороза в момент боя курантов может стоить до 55 000 рублей. Тем не менее, есть возможность сэкономить, заказав визит за полчаса до наступления Нового года за 15 000 рублей.
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