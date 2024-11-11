Челябинская прокуратура добилась выдачи лекарств инвалиду

В Брединском районе Челябинской области прокуратура добилась выдачи лекарств инвалиду второй группы. Мужчине также возместили почти 60 тысяч рублей за траты на препарат и моральный вред, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Мужчина является инвалидом второй группы, но вопреки требованиям закона пациента не обеспечили лекарствами. Длительное время он вынужден был приобретать их самостоятельно. Районную больницу обязали обеспечить мужчину лекарствами и возместить свыше 52 тысяч рублей в счет расходов, пять тысяч рублей в счет морального вреда», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас исполнение решение находится на контроле ведомства.
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