Челябинская прокуратура добилась выдачи лекарств инвалиду

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После вмешательства прокуратуры мужчине возместили траты на лекарства
После вмешательства прокуратуры мужчине возместили траты на лекарства Фото:

В Брединском районе Челябинской области прокуратура добилась выдачи лекарств инвалиду второй группы. Мужчине также возместили почти 60 тысяч рублей за траты на препарат и моральный вред, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Мужчина является инвалидом второй группы, но вопреки требованиям закона пациента не обеспечили лекарствами. Длительное время он вынужден был приобретать их самостоятельно. Районную больницу обязали обеспечить мужчину лекарствами и возместить свыше 52 тысяч рублей в счет расходов, пять тысяч рублей в счет морального вреда», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас исполнение решение находится на контроле ведомства.

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В Брединском районе Челябинской области прокуратура добилась выдачи лекарств инвалиду второй группы. Мужчине также возместили почти 60 тысяч рублей за траты на препарат и моральный вред, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Мужчина является инвалидом второй группы, но вопреки требованиям закона пациента не обеспечили лекарствами. Длительное время он вынужден был приобретать их самостоятельно. Районную больницу обязали обеспечить мужчину лекарствами и возместить свыше 52 тысяч рублей в счет расходов, пять тысяч рублей в счет морального вреда», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас исполнение решение находится на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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