Происшествия ДТП В Екатеринбурге на скорости столкнулись машины, пострадавших увезли в реанимацию. Фото 12 ноября 2024 в 01:44 Размер текста - 17 + Водители ехали, не соблюдая скоростной режим (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге на большой скорости два автомобиля столкнулись у перекрестка улиц Московской и Волгоградской (жилой район Юго-Западный). Пострадавших увезли на реанимобилях, сообщил очевидец в соцсетях. Страшное ДТП у перекрестка улиц Московская и Волгоградская недалеко от «Ленты». Реанимация увозила людей, не соблюден скоростной режим и не только», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Очевидец сфотографировал ДТП из окна telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на большой скорости два автомобиля столкнулись у перекрестка улиц Московской и Волгоградской (жилой район Юго-Западный). Пострадавших увезли на реанимобилях, сообщил очевидец в соцсетях. Страшное ДТП у перекрестка улиц Московская и Волгоградская недалеко от «Ленты». Реанимация увозила людей, не соблюден скоростной режим и не только», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям