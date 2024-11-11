Водители ехали, не соблюдая скоростной режим (архивное фото)
В Екатеринбурге на большой скорости два автомобиля столкнулись у перекрестка улиц Московской и Волгоградской (жилой район Юго-Западный). Пострадавших увезли на реанимобилях, сообщил очевидец в соцсетях.
Страшное ДТП у перекрестка улиц Московская и Волгоградская недалеко от «Ленты». Реанимация увозила людей, не соблюден скоростной режим и не только», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Очевидец сфотографировал ДТП из окна
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