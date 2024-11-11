11 ноября 2024

В Екатеринбурге на скорости столкнулись машины, пострадавших увезли в реанимацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
Водители ехали, не соблюдая скоростной режим (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на большой скорости два автомобиля столкнулись у перекрестка улиц Московской и Волгоградской (жилой район Юго-Западный). Пострадавших увезли на реанимобилях, сообщил очевидец в соцсетях.

Страшное ДТП у перекрестка улиц Московская и Волгоградская недалеко от «Ленты». Реанимация увозила людей, не соблюден скоростной режим и не только», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Очевидец сфотографировал ДТП из окна
Очевидец сфотографировал ДТП из окна
Фото:

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В Екатеринбурге на большой скорости два автомобиля столкнулись у перекрестка улиц Московской и Волгоградской (жилой район Юго-Западный). Пострадавших увезли на реанимобилях, сообщил очевидец в соцсетях. Страшное ДТП у перекрестка улиц Московская и Волгоградская недалеко от «Ленты». Реанимация увозила людей, не соблюден скоростной режим и не только», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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