Экс-глава Укрэнерго сбежал из Украины

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Кудрицкий пересек границу с Польшей
Кудрицкий пересек границу с Польшей Фото:

Бывший глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 26 октября сбежал из Украины и пересек границу с Польшей. Об этом сообщает telegram-канал «Инсайдер UA».

«Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — передает telegram-канал. Там добавили, что неожиданный отъезд Кудрицкого может быть обусловлен расследованием о пропаже 1,4 миллиардов гривен из Укрэнерго в начальный период конфликта на Украине.

В сентябре текущего года Кудрицкого отправили в отставку после ударов по объектам ВПК, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. По мнению Железняка, причиной отставки Кудрицкого стали действия «лоббистов», которые преднамеренно обвинили его в неэффективной защите объектов, передает «360.ru».

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Бывший глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 26 октября сбежал из Украины и пересек границу с Польшей. Об этом сообщает telegram-канал «Инсайдер UA». «Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — передает telegram-канал. Там добавили, что неожиданный отъезд Кудрицкого может быть обусловлен расследованием о пропаже 1,4 миллиардов гривен из Укрэнерго в начальный период конфликта на Украине. В сентябре текущего года Кудрицкого отправили в отставку после ударов по объектам ВПК, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. По мнению Железняка, причиной отставки Кудрицкого стали действия «лоббистов», которые преднамеренно обвинили его в неэффективной защите объектов, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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