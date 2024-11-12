Экс-глава Укрэнерго сбежал из Украины

Бывший глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 26 октября сбежал из Украины и пересек границу с Польшей. Об этом сообщает telegram-канал «
«Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — передает telegram-канал. Там добавили, что неожиданный отъезд Кудрицкого может быть обусловлен расследованием о пропаже 1,4 миллиардов гривен из Укрэнерго в начальный период конфликта на Украине.
В сентябре текущего года Кудрицкого отправили в отставку после ударов по объектам ВПК, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. По мнению Железняка, причиной отставки Кудрицкого стали действия «лоббистов», которые преднамеренно обвинили его в неэффективной защите объектов, передает «360.ru».
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