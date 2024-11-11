В Ноябрьске (ЯНАО) военнослужащий пожаловался в прокуратуру на нарушение своих прав военно-врачебной комиссией. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Мужчина сообщил о нарушении военно-врачебной комиссией его прав в связи с получением травмы. По обращению инициировано проведение проверки, ход и результаты которой поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале.
Вопросы военнослужащих берутся на личный контроль окружным прокурором. На Ямале также действует множество мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Участники специальной военной операции имеют право на получение реабилитационных сертификатов и санаторно-курортное лечение.
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