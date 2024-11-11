11 ноября 2024

Военнослужащий из ЯНАО пожаловался на нарушение его прав. Фото

Военнослужащий из ЯНАО считает, что военно-врачебная комиссия нарушила его права
© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО пожаловался в прокуратуру на нарушение прав
Участник СВО пожаловался в прокуратуру на нарушение прав Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) военнослужащий пожаловался в прокуратуру на нарушение своих прав военно-врачебной комиссией. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Мужчина сообщил о нарушении военно-врачебной комиссией его прав в связи с получением травмы. По обращению инициировано проведение проверки, ход и результаты которой поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале.

Вопросы военнослужащих берутся на личный контроль окружным прокурором. На Ямале также действует множество мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Участники специальной военной операции имеют право на получение реабилитационных сертификатов и санаторно-курортное лечение. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) военнослужащий пожаловался в прокуратуру на нарушение своих прав военно-врачебной комиссией. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Мужчина сообщил о нарушении военно-врачебной комиссией его прав в связи с получением травмы. По обращению инициировано проведение проверки, ход и результаты которой поставлены на контроль», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале. Вопросы военнослужащих берутся на личный контроль окружным прокурором. На Ямале также действует множество мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Участники специальной военной операции имеют право на получение реабилитационных сертификатов и санаторно-курортное лечение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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