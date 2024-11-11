11 ноября 2024

На родине губернатора ХМАО начались выборы мэра

В Урае стартовала процедура избрания главы города
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае стартовали выборы главы города
В Урае стартовали выборы главы города Фото:

В Урае, где родился губернатор ХМАО, стартовала процедура избрания главы города. Конкурсная комиссия начала собеседования с кандидатами, сообщает источник в политическом истеблишменте региона.

«Стартовал первый этап выборов. На собеседование пришли директор школы поселка Половинка Марина Бусова, действующий градоначальник Тимур Закирзянов, его давний критик — депутат Леонард Насибуллин, бизнесмен Михаил Степанов и член молодежного совета Михаил Рожицин. Начальника управления внутренней политики Романа Хусаинова, которого ранее называли техническим кандидатом Закирзянова, на первом этапе отбора нет», — отметил инсайдер.

В комиссии выборщиков от округа четверо, в том числе глава департамента внутренней политики Кирилл Харитонов и депутат окружной думы Денис Свиридов. «Ожидается, что во второй тур пройдут Закирзянов и Рожицин — оба ставленники дочернего предприятия „Лукойла“. Вероятно, шанс есть и у Степанова, если речь будет идти о тройке кандидатов. У одиозного Насибулина и Бусовой, которые находятся в конфронтации с мэром, шансов нет. В целом, итог выборов понятен, и Закирзянов переизберется на второй срок», — отмечает информатор.

Заседание думы города, на котором будет избран мэр, начнется в 15.00. Градоначальника изберут депутаты.

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В Урае, где родился губернатор ХМАО, стартовала процедура избрания главы города. Конкурсная комиссия начала собеседования с кандидатами, сообщает источник в политическом истеблишменте региона. «Стартовал первый этап выборов. На собеседование пришли директор школы поселка Половинка Марина Бусова, действующий градоначальник Тимур Закирзянов, его давний критик — депутат Леонард Насибуллин, бизнесмен Михаил Степанов и член молодежного совета Михаил Рожицин. Начальника управления внутренней политики Романа Хусаинова, которого ранее называли техническим кандидатом Закирзянова, на первом этапе отбора нет», — отметил инсайдер. В комиссии выборщиков от округа четверо, в том числе глава департамента внутренней политики Кирилл Харитонов и депутат окружной думы Денис Свиридов. «Ожидается, что во второй тур пройдут Закирзянов и Рожицин — оба ставленники дочернего предприятия „Лукойла“. Вероятно, шанс есть и у Степанова, если речь будет идти о тройке кандидатов. У одиозного Насибулина и Бусовой, которые находятся в конфронтации с мэром, шансов нет. В целом, итог выборов понятен, и Закирзянов переизберется на второй срок», — отмечает информатор. Заседание думы города, на котором будет избран мэр, начнется в 15.00. Градоначальника изберут депутаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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