На родине губернатора ХМАО начались выборы мэра

В Урае, где родился губернатор ХМАО, стартовала процедура избрания главы города. Конкурсная комиссия начала собеседования с кандидатами, сообщает источник в политическом истеблишменте региона.
«Стартовал первый этап выборов. На собеседование пришли директор школы поселка Половинка Марина Бусова, действующий градоначальник Тимур Закирзянов, его давний критик — депутат Леонард Насибуллин, бизнесмен Михаил Степанов и член молодежного совета Михаил Рожицин. Начальника управления внутренней политики Романа Хусаинова, которого ранее называли техническим кандидатом Закирзянова, на первом этапе отбора нет», — отметил инсайдер.
В комиссии выборщиков от округа четверо, в том числе глава департамента внутренней политики Кирилл Харитонов и депутат окружной думы Денис Свиридов. «Ожидается, что во второй тур пройдут Закирзянов и Рожицин — оба ставленники дочернего предприятия „Лукойла“. Вероятно, шанс есть и у Степанова, если речь будет идти о тройке кандидатов. У одиозного Насибулина и Бусовой, которые находятся в конфронтации с мэром, шансов нет. В целом, итог выборов понятен, и Закирзянов переизберется на второй срок», — отмечает информатор.
Заседание думы города, на котором будет избран мэр, начнется в 15.00. Градоначальника изберут депутаты.
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