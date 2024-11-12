В Пермском крае перестанут бесплатно выдавать молоко детям до трех лет

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Детям в возрасте от восьми месяцев до двух лет полагалось выдавать 200 мл молока в сутки
Детям в возрасте от восьми месяцев до двух лет полагалось выдавать 200 мл молока в сутки Фото:

В Пермском крае перестанут выдавать бесплатное молоко детям в возрасте от восьми месяцев до двух лет. Как следует из нового приказа, размещенного на сайте министерства здравоохранения Пермского края, речь идет о детях, которые находятся на любом виде вскармливания.

«Внести в порядок обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет, утвержденный министерством здравоохранения Пермского края от 17 февраля 2016 года (№ СЭД 34-01-06-59), изменения», — сказано в приказе ведомства, который вступает в силу 17 ноября. Согласно прежней редакции документа, детям указанной возрастной категории полагалось выдавать 200 мл молока в сутки. URA.RU направило информационный запрос в пресс-службу минздрава Прикамья, ответ на него ожидается.

В период пандемии в Пермском крае временно прекратили выдачу молочной продукции детям до трех лет, заменив ее сухими молочными кашами. В региональном минздраве призывали пермяков с пониманием отнестись к данной мере.

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В Пермском крае перестанут выдавать бесплатное молоко детям в возрасте от восьми месяцев до двух лет. Как следует из нового приказа, размещенного на сайте министерства здравоохранения Пермского края, речь идет о детях, которые находятся на любом виде вскармливания. «Внести в порядок обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет, утвержденный министерством здравоохранения Пермского края от 17 февраля 2016 года (№ СЭД 34-01-06-59), изменения», — сказано в приказе ведомства, который вступает в силу 17 ноября. Согласно прежней редакции документа, детям указанной возрастной категории полагалось выдавать 200 мл молока в сутки. URA.RU направило информационный запрос в пресс-службу минздрава Прикамья, ответ на него ожидается. В период пандемии в Пермском крае временно прекратили выдачу молочной продукции детям до трех лет, заменив ее сухими молочными кашами. В региональном минздраве призывали пермяков с пониманием отнестись к данной мере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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