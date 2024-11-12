Пострадавший хотел разнять дерущихся одноклассников (архивное фото)
В школе №18 Белоярского городского округа (Свердловская область) первоклассник воткнул карандаш в плечо сверстника, который пытался разнять дерущихся учеников. Информация об этом появилась в Telegram.
«Мальчики бесились в белоярской школе № 18. Один начал душить другого. Останавливать их полез одноклассник. Накал страстей, летящие канцтовары, и вот — в плече миротворца торчит карандаш», — передает telegram-канал Ural Mash.
Информация о пострадавшем не уточняется. Однако известно, что сотрудники полиции уже организовали проверку.
Удар пришелся по плечу
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