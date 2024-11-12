В школе под Екатеринбургом первоклассник воткнул карандаш в сверстника. Фото

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Пострадавший хотел разнять дерущихся одноклассников (архивное фото)
Пострадавший хотел разнять дерущихся одноклассников (архивное фото) Фото:

В школе №18 Белоярского городского округа (Свердловская область) первоклассник воткнул карандаш в плечо сверстника, который пытался разнять дерущихся учеников. Информация об этом появилась в Telegram.

«Мальчики бесились в белоярской школе № 18. Один начал душить другого. Останавливать их полез одноклассник. Накал страстей, летящие канцтовары, и вот — в плече миротворца торчит карандаш», — передает telegram-канал Ural Mash.

Информация о пострадавшем не уточняется. Однако известно, что сотрудники полиции уже организовали проверку.

Удар пришелся по плечу
Удар пришелся по плечу
Фото:

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В школе №18 Белоярского городского округа (Свердловская область) первоклассник воткнул карандаш в плечо сверстника, который пытался разнять дерущихся учеников. Информация об этом появилась в Telegram. «Мальчики бесились в белоярской школе № 18. Один начал душить другого. Останавливать их полез одноклассник. Накал страстей, летящие канцтовары, и вот — в плече миротворца торчит карандаш», — передает telegram-канал Ural Mash. Информация о пострадавшем не уточняется. Однако известно, что сотрудники полиции уже организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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