Зеленский расширил список санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Под санкции, в частности, попали сервисные службы аэропортов Домодедово и Шереметьево. Указ опубликован на сайте главы Украины.
Под санкции попадают такие компании, как «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», а также «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево». Также в санкционный список внесены «Аэрофлот техникс», «Газпромнефть-аэро», «Новапорт трейдинг», «Аэропорты Дальнего Востока». Кроме того, ограничения наложены на топливно-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск». Всего в документе указаны 63 юридических лица. Санкции в отношении них продлятся 10 лет.
В другом указе говорится о санкциях против 15 физических лиц и 39 юридических, среди которых оказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также санкции наложены на Специальное конструкторское бюро МО РФ, компанию «Техфлот» и судостроительный завод «Море».
Ранее под санкции Зеленского попали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает RT. Также ранее в санкционных списках оказались мобильный оператор МТС, структуры РЖД, «Минский автомобильный завод». В сентябре 2024 года Зеленский также наложил санкции на организации, связанные с авиационной отраслью. Например, акционерные общества с названиями аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, пишет «Царьград».
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