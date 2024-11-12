В тюменской деревне Солянка погиб мужчина на пожаре. Видео

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Пожарные потушили дом в деревне
Пожарные потушили дом в деревне Фото:

В деревне Солянка Уватского района (Тюменская область) при пожаре в частном доме погиб местный житель. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«В деревне Солянка при пожаре в своем доме погиб мужчина. Спасатели тушили пожар на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Огонь в доме тушили: добровольная пожарная дружина, отдельный пост муниципальной пожарной охраны и сотрудники МЧС России. Причины пожара выясняются, отметили в ведомстве. 

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В деревне Солянка Уватского района (Тюменская область) при пожаре в частном доме погиб местный житель. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «В деревне Солянка при пожаре в своем доме погиб мужчина. Спасатели тушили пожар на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Огонь в доме тушили: добровольная пожарная дружина, отдельный пост муниципальной пожарной охраны и сотрудники МЧС России. Причины пожара выясняются, отметили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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