Пожарные потушили дом в деревне
В деревне Солянка Уватского района (Тюменская область) при пожаре в частном доме погиб местный житель. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«В деревне Солянка при пожаре в своем доме погиб мужчина. Спасатели тушили пожар на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Огонь в доме тушили: добровольная пожарная дружина, отдельный пост муниципальной пожарной охраны и сотрудники МЧС России. Причины пожара выясняются, отметили в ведомстве.
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