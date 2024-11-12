В мэрии Кургана раскрыли, когда отремонтируют мост через реку Черная

Мост на улице Карбышева в Кургане планируется отремонтировать к началу зимы. Об этом сообщили представители мэрии. Ранее горожане жаловались, что ремонт важного инфраструктурного объекта затянулся, что создавало неудобства для водителей и пешеходов.
«Срок ремонта моста через реку Черная на улице Карбышева определен до 1 декабря 2024 года. Работы выполняются в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, — указано в ответе чиновников администрации, опубликованном на сайте „Обратись“.
Ранее в Кургане ремонтировали мост через реку Черная, который расположен на проспекте Маршала Голикова, связующий микрорайон Заозерный с другими. С начала сентября движение по отремонтированной проезжей части было открыто.
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