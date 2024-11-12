12 ноября 2024

В мэрии Кургана раскрыли, когда отремонтируют мост через реку Черная

Власти Кургана пообещали, что мост через реку Черная отремонтируют к началу зимы
© Служба новостей «URA.RU»
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Строители ремонтируют мост в Кургане
Строители ремонтируют мост в Кургане Фото:

Мост на улице Карбышева в Кургане планируется отремонтировать к началу зимы. Об этом сообщили представители мэрии. Ранее горожане жаловались, что ремонт важного инфраструктурного объекта затянулся, что создавало неудобства для водителей и пешеходов.

«Срок ремонта моста через реку Черная на улице Карбышева определен до 1 декабря 2024 года. Работы выполняются в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, — указано в ответе чиновников администрации, опубликованном на сайте „Обратись“.

Ранее в Кургане ремонтировали мост через реку Черная, который расположен на проспекте Маршала Голикова, связующий микрорайон Заозерный с другими. С начала сентября движение по отремонтированной проезжей части было открыто.

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Мост на улице Карбышева в Кургане планируется отремонтировать к началу зимы. Об этом сообщили представители мэрии. Ранее горожане жаловались, что ремонт важного инфраструктурного объекта затянулся, что создавало неудобства для водителей и пешеходов. «Срок ремонта моста через реку Черная на улице Карбышева определен до 1 декабря 2024 года. Работы выполняются в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, — указано в ответе чиновников администрации, опубликованном на сайте „Обратись“. Ранее в Кургане ремонтировали мост через реку Черная, который расположен на проспекте Маршала Голикова, связующий микрорайон Заозерный с другими. С начала сентября движение по отремонтированной проезжей части было открыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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