The Times: Трамп поставил свою репутацию на быстрое окончание СВО

Дональд Трамп, избранный президент США, пообещал принять радикальные меры для прекращения конфликта на Украине, что вызвало много вопросов о реализуемости его планов. Согласно информации от The Times, он заявил о своих намерениях, однако не уточнил, каким образом он планирует достичь согласия с Россией и Украиной, что означает высокую ставку для его репутации.
«Трамп поставил на карту свою внешнеполитическую репутацию, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта. Далеко не факт, что он сможет заставить президента России Владимира Путина или президента Украины Владимира Зеленского „заключить сделку“, — пишет The Times.
Эксперты и политические аналитики выражают скептицизм относительно способности Трампа выполнить данное обещание. Особенно учитывая отсутствие конкретных планов или стратегий, которые были бы представлены общественности или его политическим оппонентам.
Несколькими днями ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с журналистами рассказал, что в ближайшее время ожидает конкретных сроков и предложений от Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, партнеры Киева рассчитывают увидеть конкретику в словах американского политика.
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