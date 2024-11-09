Премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре встретится с лидерами НАТО, чтобы обсудить конфликт на Украине. Он рассказал, что союзники в ближайшем будущем ожидают предложений новоизбранного президента США Дональда Трампа со сроками прекращения огня в зоне боевых действий и гарантиями для Киева.
«Решение, о котором все говорят, хотя никто не знает, какое оно будет. Подготовка этого плана (Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине — прим. URA.RU) продолжается. Можно ожидать очень скоро, когда [новоизбранный президент США] вступит в должность, предложения о потенциальной приостановке огня: на каких границах, каковы гарантии для Украины. И это все будет в контексте того, что американское решение позволит Штатам иметь меньше обязательств перед Европой», — рассказал Туск журналистам. Видео с пресс-конференции опубликовала его канцелярия.
Ранее президент Чехии Петр Павел допустил соглашение с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу украинского конфликта. Он подчеркнул, что многие страны надеются на то, что Трамп внесет те перемены, о которых обещал, и прекратит спецоперацию в течение 24 часов. Президент России неоднократно подчеркивал, что страна готова к мирному урегулированию конфликта. В июне лидер открыто предлагал Киеву вывести войска с территории РФ, включая новые регионы. Тогда Путин отметил, что это «последнее мирное предложение». Несмотря на отказ Украины, президент продолжил создавать условия для урегулирования конфликта. По его словам, Россия хочет помочь Украине, чтобы ее не использовали как инструмент в руках третьих стран.
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