12 ноября 2024

Экс-депутат из ХМАО ездил в отпуск на купленном за счет бюджета Mercedes

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-депутат думы Нефтеюганска Коваль ездил в отпуск на купленном за счет бюджета «Мерседесе»
Экс-депутат думы Нефтеюганска Коваль ездил в отпуск на купленном за счет бюджета «Мерседесе» Фото:

Экс-депутат думы Нефтеюганска и бывший директор предприятия «Школьное питание» Ян Коваль ездил в отпуск на купленном за бюджетные деньги автомобиле Mercedes. Кроме того, бывший депутат регулярно нарушал правила дорожного движения, оплачивая штрафы за счет предприятия. Информацию об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Руководитель Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия „Школьное питание“ незаконно использовал приобретённое предприятием дорогостоящее транспортное средство в личных целях. При этом при управлении автомобилем допущены многочисленные нарушения правил дорожного движения, оплата штрафов произведена предприятием», — сообщили в ведомстве и подтвердили, что речь идет именно о Ковале.

Ранее URA.RU писало, что став участником коррупционного скандала Коваль досрочно сложил полномочия депутата и был уволен из комбината школьного питания в связи с истечением срока трудового договора. Однако прокуратура добилась того, чтобы и увольнение, и сдача мандата прошли по статье за «утрату доверия».

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Экс-депутат думы Нефтеюганска и бывший директор предприятия «Школьное питание» Ян Коваль ездил в отпуск на купленном за бюджетные деньги автомобиле Mercedes. Кроме того, бывший депутат регулярно нарушал правила дорожного движения, оплачивая штрафы за счет предприятия. Информацию об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Руководитель Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия „Школьное питание“ незаконно использовал приобретённое предприятием дорогостоящее транспортное средство в личных целях. При этом при управлении автомобилем допущены многочисленные нарушения правил дорожного движения, оплата штрафов произведена предприятием», — сообщили в ведомстве и подтвердили, что речь идет именно о Ковале. Ранее URA.RU писало, что став участником коррупционного скандала Коваль досрочно сложил полномочия депутата и был уволен из комбината школьного питания в связи с истечением срока трудового договора. Однако прокуратура добилась того, чтобы и увольнение, и сдача мандата прошли по статье за «утрату доверия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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