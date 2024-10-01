Депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Ян Коваль, известный по скандалу с покупкой подержанного автомобиля Mercedes на деньги муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял, сложил полномочия. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Депутат Коваль отказался от мандата. Он сделал это за неделю до рассмотрения апелляции по делу о лишении полномочий, на котором настаивала городская прокуратура. Суд первой инстанции поддержал надзорное ведомство. Кроме того, силовики проверяют причастность Коваля к нарушениям в МУП „Школьное питание“, который он возглавлял. Уголовное дело о незаконной продаже принадлежащих КШП зданий расследует СК и ФСБ», — отмечает инсайдер.
На сайте окружного суда ХМАО указано, что заседание суда по делу назначено на 8 октября. Коваль в беседе с журналистом агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о своей отставке. «Я не буду комментировать. Скоро сами все узнаете», — отметил народный избранник.
Ранее URA.RU писало, что СК и ФСБ проверяли причастность депутата думы Нефтеюганска Яна Коваля к коррупционным схемам. Источник агентства в силовых структурах подтвердил, что уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание» действительно возбуждено, экс-главу Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали.
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