В Питере задержали экс-главу Адмиралтейского района

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Сергей Оверчук требовал с подрядчиков взятку за получение госконтрактов Фото:

Бывший глава Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

«Задержан бывший глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки», — сообщают следователи. Их слова передает «Фонтанка».

Отмечается, что Оверчук предлагал помощь руководителям коммерческих организаций в получении госконтрактов. Кроме того, экс-глава Адмиралтейского района обещал поспособствовать им в получении выплат. За оказанную помощь Оверчук просил денежное вознаграждение.

Помимо Оверчука возбуждено уголовное дело в отношении его посредника, заместителя Игоря Комарова. К настоящему моменту уже проведены обыски места жительства и рабочего места глава Адмиралтейского района.

В конце октября этого года в Санкт-Петербурге двое полицейских были задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. В полиции предлагали подозреваемым заплатить деньги, чтобы сотрудники «закрыли глаза» на преступление.

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Бывший глава Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу. «Задержан бывший глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки», — сообщают следователи. Их слова передает «Фонтанка». Отмечается, что Оверчук предлагал помощь руководителям коммерческих организаций в получении госконтрактов. Кроме того, экс-глава Адмиралтейского района обещал поспособствовать им в получении выплат. За оказанную помощь Оверчук просил денежное вознаграждение. Помимо Оверчука возбуждено уголовное дело в отношении его посредника, заместителя Игоря Комарова. К настоящему моменту уже проведены обыски места жительства и рабочего места глава Адмиралтейского района. В конце октября этого года в Санкт-Петербурге двое полицейских были задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. В полиции предлагали подозреваемым заплатить деньги, чтобы сотрудники «закрыли глаза» на преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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