В Питере задержали экс-главу Адмиралтейского района

Бывший глава Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.
«Задержан бывший глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки», — сообщают следователи. Их слова передает «Фонтанка».
Отмечается, что Оверчук предлагал помощь руководителям коммерческих организаций в получении госконтрактов. Кроме того, экс-глава Адмиралтейского района обещал поспособствовать им в получении выплат. За оказанную помощь Оверчук просил денежное вознаграждение.
Помимо Оверчука возбуждено уголовное дело в отношении его посредника, заместителя Игоря Комарова. К настоящему моменту уже проведены обыски места жительства и рабочего места глава Адмиралтейского района.
В конце октября этого года в Санкт-Петербурге двое полицейских были задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. В полиции предлагали подозреваемым заплатить деньги, чтобы сотрудники «закрыли глаза» на преступление.
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