12 ноября 2024

Пермяк принес в суд нож и молоток

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные предметы в сумке пермяка обнаружили судебные приставы (архивное фото)
Опасные предметы в сумке пермяка обнаружили судебные приставы (архивное фото) Фото:

В Перми мужчина принес в здание мирового суда в Ленинском районе строительный  нож, молоток и отвертки. Опасные предметы у мужчины обнаружили в ходе досмотра судебные приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

«В сумке у пермяка был обнаружен целый арсенал колющих и режущих предметов: строительный нож, пять сменных лезвий к нему, а также бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Судебным приставам, поинтересовавшимся, почему мужчина добровольно не предъявил инструменты, пермяк пояснил, что «не видит в них ничего опасного». Сейчас горожанину грозит административный штраф в сумме от одной до трех тысяч рублей.

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В Перми мужчина принес в здание мирового суда в Ленинском районе строительный  нож, молоток и отвертки. Опасные предметы у мужчины обнаружили в ходе досмотра судебные приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. «В сумке у пермяка был обнаружен целый арсенал колющих и режущих предметов: строительный нож, пять сменных лезвий к нему, а также бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб», — рассказали в пресс-службе ведомства. Судебным приставам, поинтересовавшимся, почему мужчина добровольно не предъявил инструменты, пермяк пояснил, что «не видит в них ничего опасного». Сейчас горожанину грозит административный штраф в сумме от одной до трех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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