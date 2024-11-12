Пермяк принес в суд нож и молоток

В Перми мужчина принес в здание мирового суда в Ленинском районе строительный нож, молоток и отвертки. Опасные предметы у мужчины обнаружили в ходе досмотра судебные приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
«В сумке у пермяка был обнаружен целый арсенал колющих и режущих предметов: строительный нож, пять сменных лезвий к нему, а также бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Судебным приставам, поинтересовавшимся, почему мужчина добровольно не предъявил инструменты, пермяк пояснил, что «не видит в них ничего опасного». Сейчас горожанину грозит административный штраф в сумме от одной до трех тысяч рублей.
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