Песков ответил на вопрос URA.RU о риске «цветной революции» в Киргизии

Песков: руководство Киргизии обладает всем, чтобы предотвратить революцию
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле ответили на вопрос URA.RU о предотвращении переворота в Киргизии
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о предотвращении переворота в Киргизии Фото:

В Кремле считают, что власти Киргизии обладают всеми инструментами для обеспечения порядка в стране. Контакты с российскими силовиками присутствуют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предотвращении очередной попытки дестабилизации обстановки в азиатском государстве.

«В рамках двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках интеграционных механизмов мы постоянно на связи с нашими киргизскими друзьями. По линии силовиков идут контакты. Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым, чтобы обеспечить законность и порядок в стране», — отметил Песков.

Ранее МВД Киргизии сообщило о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных иностранцы и местные жители. В текущем году это уже не первый случай, когда киргизские силовики предотвращают попытки дестабилизации обстановки в стране. Летом была предотвращена попытка госпереворота и новой «цветной революции».

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В Кремле считают, что власти Киргизии обладают всеми инструментами для обеспечения порядка в стране. Контакты с российскими силовиками присутствуют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предотвращении очередной попытки дестабилизации обстановки в азиатском государстве. «В рамках двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках интеграционных механизмов мы постоянно на связи с нашими киргизскими друзьями. По линии силовиков идут контакты. Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым, чтобы обеспечить законность и порядок в стране», — отметил Песков. Ранее МВД Киргизии сообщило о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных иностранцы и местные жители. В текущем году это уже не первый случай, когда киргизские силовики предотвращают попытки дестабилизации обстановки в стране. Летом была предотвращена попытка госпереворота и новой «цветной революции».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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