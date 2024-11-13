В Кремле считают, что власти Киргизии обладают всеми инструментами для обеспечения порядка в стране. Контакты с российскими силовиками присутствуют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предотвращении очередной попытки дестабилизации обстановки в азиатском государстве.
«В рамках двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках интеграционных механизмов мы постоянно на связи с нашими киргизскими друзьями. По линии силовиков идут контакты. Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым, чтобы обеспечить законность и порядок в стране», — отметил Песков.
Ранее МВД Киргизии сообщило о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных иностранцы и местные жители. В текущем году это уже не первый случай, когда киргизские силовики предотвращают попытки дестабилизации обстановки в стране. Летом была предотвращена попытка госпереворота и новой «цветной революции».
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