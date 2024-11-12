Тюменцы временно не смогут проехать по улице Кирова
В Тюмени будет временно ограничено движение транспорта на ул. Кирова. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
«В связи с проведением массового мероприятия 15 ноября в период с 08:00 до 14:00 планируется временное прекращение движение транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Республики до ул. Ленина», — указано на сайте.
В качестве альтернативных маршрутов предлагаются улицы Республики, Тургенева, Ленина и Челюскинцев. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки в этот день, чтобы избежать возможных неудобств из-за перекрытия дорог.
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