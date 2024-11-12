12 ноября 2024

В Тюмени ограничат движение по улице Кирова. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы временно не смогут проехать по улице Кирова
Тюменцы временно не смогут проехать по улице Кирова Фото:

В Тюмени будет временно ограничено движение транспорта на ул. Кирова. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«В связи с проведением массового мероприятия 15 ноября в период с 08:00 до 14:00 планируется временное прекращение движение транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Республики до ул. Ленина», — указано на сайте.

В качестве альтернативных маршрутов предлагаются улицы Республики, Тургенева, Ленина и Челюскинцев. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки в этот день, чтобы избежать возможных неудобств из-за перекрытия дорог.

Мэрия Тюмени показала, как можно будет объехать закрытый участок по Кирова
Мэрия Тюмени показала, как можно будет объехать закрытый участок по Кирова
Фото:

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В Тюмени будет временно ограничено движение транспорта на ул. Кирова. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «В связи с проведением массового мероприятия 15 ноября в период с 08:00 до 14:00 планируется временное прекращение движение транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Республики до ул. Ленина», — указано на сайте. В качестве альтернативных маршрутов предлагаются улицы Республики, Тургенева, Ленина и Челюскинцев. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки в этот день, чтобы избежать возможных неудобств из-за перекрытия дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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