В Челябинске на выходных детей зовут на курсы 3D-моделирования и гик-фестиваль. Афиша

14 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

На фестиваль гик-культуры можно прийти в костюме любого фантастического героя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинске на выходных, 16 и 17 ноября, для детей подготовили экскурсию на сыроварню, бесплатное обучение 3D-моделированию в тематике популярной игры и гик-фестиваль, где пройдет косплей-шоу. Устроят также и благотворительный концерт. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU. Куда сводить детей на выходных Фестиваль гик-культуры Ural Geek Fest пройдет в воскресенье, 17 ноября, в кинотеатре «Победа». В этом году программа включила в себя мастер-классы, квесты, конкурсы, ярмарку и консультации с психологом. Фишка мероприятия — косплей-шоу, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Стоимость билета — от 850 рублей, для участников показа костюмов — 450 рублей. Экскурсия в сыроварне Участникам тура также удастся попробовать разные виды сыров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сообщество «Айда со мной» запускает 17 ноября однодневный тур в деревню Султаново (Челябинская облачать), где участники смогут посетить сыроварню. В рамках путешествия будет организована дегустация сыра и чаепитие. Также удастся пройти в гости к кроликам, козам и страусам. Гостей подворья покатают на царской карете. Стоимость участия для детей — 1300 рублей, для взрослых — 1400 рублей. Мастер-класс в тематике Minecraft Занятие по созданию героя Minecraft в TinkerCad 16 ноября проведут в Российской Академии Цифра. Детей научат различать 2D и 3D пространства, работать с 3D-объектами и создавать героев. Участие бесплатное. Кинопоказы В кинотеатре Оболенского 16 ноября бесплатно покажут фильм «Влюблен по собственному желанию». Сюжет поведает о спивающемся спортсмене и девушке библиотекаре, которые случайно знакомятся и заключают между собой соглашение полюбить друг в друга с помощью самовнушения. Когда у них ничего не выходит, они влюбляются искренне без потустороннего вмешательства. Ведущим показа будет Олег Мясников. Аниме «Ходячий замок» также покажут в кинотеатре «Победа» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В кинотеатре имени Пушкина 16 ноября состоится показ аниме «Ходячий замок», который расскажет историю о девушке Софи, заточенной в теле старухи. Далее в пути из города она познакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. По сюжету девушка и демон помогут друг другу избавиться от злых чар. Стоимость билета — 250 рублей. Документальный фильм «Акварель» на английском языке покажут 17 ноября в кинотеатре имени Пушкина. В кинокартине главным героем выступает вода, характеристики которой сравнивают с человеком. Стоимость — 250 рублей. Благотворительный концерт В рамках акции помощи девочке-подростку с раком кости во Дворце пионеров 17 ноября проведут концерт, где споют участницы популярных музыкальных шоу — Карина Будаева и Маргарита Кошелева, вокальная студия «Дежавю», студия эстрадного вокала «М-старс», оркестр «Флейты Челябинска» и другие творческие коллективы. Желающие смогут помочь девочке любой суммой. Вход свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 16 и 17 ноября, для детей подготовили экскурсию на сыроварню, бесплатное обучение 3D-моделированию в тематике популярной игры и гик-фестиваль, где пройдет косплей-шоу. Устроят также и благотворительный концерт. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU. Ural Geek Fest пройдет в воскресенье, 17 ноября, в кинотеатре «Победа». В этом году программа включила в себя мастер-классы, квесты, конкурсы, ярмарку и консультации с психологом. Фишка мероприятия — косплей-шоу, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Стоимость билета — от 850 рублей, для участников показа костюмов — 450 рублей. Сообщество «Айда со мной» запускает 17 ноября однодневный тур в деревню Султаново (Челябинская облачать), где участники смогут посетить сыроварню. В рамках путешествия будет организована дегустация сыра и чаепитие. Также удастся пройти в гости к кроликам, козам и страусам. Гостей подворья покатают на царской карете. Стоимость участия для детей — 1300 рублей, для взрослых — 1400 рублей. Занятие по созданию героя Minecraft в TinkerCad 16 ноября проведут в Российской Академии Цифра. Детей научат различать 2D и 3D пространства, работать с 3D-объектами и создавать героев. Участие бесплатное. В кинотеатре Оболенского 16 ноября бесплатно покажут фильм «Влюблен по собственному желанию». Сюжет поведает о спивающемся спортсмене и девушке библиотекаре, которые случайно знакомятся и заключают между собой соглашение полюбить друг в друга с помощью самовнушения. Когда у них ничего не выходит, они влюбляются искренне без потустороннего вмешательства. Ведущим показа будет Олег Мясников. В кинотеатре имени Пушкина 16 ноября состоится показ аниме «Ходячий замок», который расскажет историю о девушке Софи, заточенной в теле старухи. Далее в пути из города она познакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. По сюжету девушка и демон помогут друг другу избавиться от злых чар. Стоимость билета — 250 рублей. Документальный фильм «Акварель» на английском языке покажут 17 ноября в кинотеатре имени Пушкина. В кинокартине главным героем выступает вода, характеристики которой сравнивают с человеком. Стоимость — 250 рублей. В рамках акции помощи девочке-подростку с раком кости во Дворце пионеров 17 ноября проведут концерт, где споют участницы популярных музыкальных шоу — Карина Будаева и Маргарита Кошелева, вокальная студия «Дежавю», студия эстрадного вокала «М-старс», оркестр «Флейты Челябинска» и другие творческие коллективы. Желающие смогут помочь девочке любой суммой. Вход свободный.