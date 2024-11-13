13 ноября 2024

В Челябинске на выходных детей зовут на курсы 3D-моделирования и гик-фестиваль. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей, джедай
На фестиваль гик-культуры можно прийти в костюме любого фантастического героя Фото:

В Челябинске на выходных, 16 и 17 ноября, для детей подготовили экскурсию на сыроварню, бесплатное обучение 3D-моделированию в тематике популярной игры и гик-фестиваль, где пройдет косплей-шоу. Устроят также и благотворительный концерт. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU.

Куда сводить детей на выходных

Фестиваль гик-культуры

Ural Geek Fest пройдет в воскресенье, 17 ноября, в кинотеатре «Победа». В этом году программа включила в себя мастер-классы, квесты, конкурсы, ярмарку и консультации с психологом. Фишка мероприятия — косплей-шоу, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Стоимость билета — от 850 рублей, для участников показа костюмов — 450 рублей.

Экскурсия в сыроварне

Экскурсия по частной сыроварне "Соболев Сыр". Екатеринбург
Участникам тура также удастся попробовать разные виды сыров
Фото:

Сообщество «Айда со мной» запускает 17 ноября однодневный тур в деревню Султаново (Челябинская облачать), где участники смогут посетить сыроварню. В рамках путешествия будет организована дегустация сыра и чаепитие. Также удастся пройти в гости к кроликам, козам и страусам. Гостей подворья покатают на царской карете. Стоимость участия для детей — 1300 рублей, для взрослых — 1400 рублей.

Мастер-класс в тематике Minecraft

Занятие по созданию героя Minecraft в TinkerCad 16 ноября проведут в Российской Академии Цифра. Детей научат различать 2D и 3D пространства, работать с 3D-объектами и создавать героев. Участие бесплатное.

Кинопоказы

В кинотеатре Оболенского 16 ноября бесплатно покажут фильм «Влюблен по собственному желанию». Сюжет поведает о спивающемся спортсмене и девушке библиотекаре, которые случайно знакомятся и заключают между собой соглашение полюбить друг в друга с помощью самовнушения. Когда у них ничего не выходит, они влюбляются искренне без потустороннего вмешательства. Ведущим показа будет Олег Мясников.

Премьерные показы «Матильды» в кинотеатре «Салют». Екатеринбург
Аниме «Ходячий замок» также покажут в кинотеатре «Победа»
Фото:

В кинотеатре имени Пушкина 16 ноября состоится показ аниме «Ходячий замок», который расскажет историю о девушке Софи, заточенной в теле старухи. Далее в пути из города она познакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. По сюжету девушка и демон помогут друг другу избавиться от злых чар. Стоимость билета — 250 рублей.

Документальный фильм «Акварель» на английском языке покажут 17 ноября в кинотеатре имени Пушкина. В кинокартине главным героем выступает вода, характеристики которой сравнивают с человеком. Стоимость — 250 рублей.

Благотворительный концерт

В рамках акции помощи девочке-подростку с раком кости во Дворце пионеров 17 ноября проведут концерт, где споют участницы популярных музыкальных шоу — Карина Будаева и Маргарита Кошелева, вокальная студия «Дежавю», студия эстрадного вокала «М-старс», оркестр «Флейты Челябинска» и другие творческие коллективы. Желающие смогут помочь девочке любой суммой. Вход свободный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на выходных, 16 и 17 ноября, для детей подготовили экскурсию на сыроварню, бесплатное обучение 3D-моделированию в тематике популярной игры и гик-фестиваль, где пройдет косплей-шоу. Устроят также и благотворительный концерт. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU. Ural Geek Fest пройдет в воскресенье, 17 ноября, в кинотеатре «Победа». В этом году программа включила в себя мастер-классы, квесты, конкурсы, ярмарку и консультации с психологом. Фишка мероприятия — косплей-шоу, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Стоимость билета — от 850 рублей, для участников показа костюмов — 450 рублей. Сообщество «Айда со мной» запускает 17 ноября однодневный тур в деревню Султаново (Челябинская облачать), где участники смогут посетить сыроварню. В рамках путешествия будет организована дегустация сыра и чаепитие. Также удастся пройти в гости к кроликам, козам и страусам. Гостей подворья покатают на царской карете. Стоимость участия для детей — 1300 рублей, для взрослых — 1400 рублей. Занятие по созданию героя Minecraft в TinkerCad 16 ноября проведут в Российской Академии Цифра. Детей научат различать 2D и 3D пространства, работать с 3D-объектами и создавать героев. Участие бесплатное. В кинотеатре Оболенского 16 ноября бесплатно покажут фильм «Влюблен по собственному желанию». Сюжет поведает о спивающемся спортсмене и девушке библиотекаре, которые случайно знакомятся и заключают между собой соглашение полюбить друг в друга с помощью самовнушения. Когда у них ничего не выходит, они влюбляются искренне без потустороннего вмешательства. Ведущим показа будет Олег Мясников. В кинотеатре имени Пушкина 16 ноября состоится показ аниме «Ходячий замок», который расскажет историю о девушке Софи, заточенной в теле старухи. Далее в пути из города она познакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. По сюжету девушка и демон помогут друг другу избавиться от злых чар. Стоимость билета — 250 рублей. Документальный фильм «Акварель» на английском языке покажут 17 ноября в кинотеатре имени Пушкина. В кинокартине главным героем выступает вода, характеристики которой сравнивают с человеком. Стоимость — 250 рублей. В рамках акции помощи девочке-подростку с раком кости во Дворце пионеров 17 ноября проведут концерт, где споют участницы популярных музыкальных шоу — Карина Будаева и Маргарита Кошелева, вокальная студия «Дежавю», студия эстрадного вокала «М-старс», оркестр «Флейты Челябинска» и другие творческие коллективы. Желающие смогут помочь девочке любой суммой. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...