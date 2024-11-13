В главной свердловской библиотеке не будут прятать деструктивные книги

Убирать с полок библиотек книги с деструктивной идеологией не стоит, так как любые ограничения вызывают дополнительный интерес. Об этом заявила заместитель директора екатеринбургской библиотеки им. В . Г. Белинского по социокультурной деятельности Елена Гармс.
«Ответственность реально берет каждый сам на себя. Мы не можем решить за людей, что и где находится в фокусе их внимания. Я могу рекомендовать посмотреть, обратить внимание на какие-то книги. Библиотеки всегда предлагают какие-то альтернативные решения», — заявила Гармс в эфире телеканала «ОТВ».
Отвечая на вопрос ведущего об изъятии из библиотеки книг, она ответила, что этого делать не стоит, так как это вызовет ажиотаж вокруг запрещенного предмета. Гармс подчеркнула, что вместо запрета необходимо акцентировать внимание на конструктиве — проводимые библиотеками фестивали и мероприятия смещают акценты в сторону важных для страны ценностей.
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