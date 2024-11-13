Что известно об обрушении моста в Крыму

Между Запорожской областью и Крымом остановили ж/д пути из-за обрушения моста

14 ноября 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

СК: обрушение моста произошло из-за перегруженного грузовика (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Спасатели помогли выбраться двоим пострадавшим. Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста. Что известно о последствиях ЧП и причинах обрушения — в материале URA.RU. Мост рухнул на дороге Джанкой-Маслово О том, что на дороге Джанкой-Маслово в Крыму обрушился мост, одной из первых сообщила глава местной администрации Инна Федоренко. Она призвала жителей не поддаваться панике и отметила, что для удобства жителей разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро. Федоренко также заявила, что на месте уже работают экстренные службы. МЧС России опубликовало кадры с места обрушения. Отмечалось, что после обрушения пострадали два человека. Спасатели рассказали, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. На месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Мост обрушился над железнодорожным полотном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вероятная причина обрушения и реакция СК На появившихся кадрах на первый взгляд следы внешнего воздействия отсутствуют. По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка. В СК региона уже заявили, что по предварительной версии, мост рухнул из-за движения перегруженного большегруза. В данный момент следователи проводят осмотр территории и изучают автотехническая документация. В рамках проверки оценивается состояние путепровода и его аварийности. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова. Перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены на сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что известно о пострадавших и последствиях ЧП Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. Травмы получил водитель грузовика, но отказался от поездки в медучреждение. Еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе крымского минздрава. Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста. Движение восстановят в течение суток, прокомментировали ТАСС в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Спасатели помогли выбраться двоим пострадавшим. Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста. Что известно о последствиях ЧП и причинах обрушения — в материале URA.RU. О том, что на дороге Джанкой-Маслово в Крыму обрушился мост, одной из первых сообщила глава местной администрации Инна Федоренко. Она призвала жителей не поддаваться панике и отметила, что для удобства жителей разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро. Федоренко также заявила, что на месте уже работают экстренные службы. МЧС России опубликовало кадры с места обрушения. Отмечалось, что после обрушения пострадали два человека. Спасатели рассказали, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. На месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники. На появившихся кадрах на первый взгляд следы внешнего воздействия отсутствуют. По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка. В СК региона уже заявили, что по предварительной версии, мост рухнул из-за движения перегруженного большегруза. В данный момент следователи проводят осмотр территории и изучают автотехническая документация. В рамках проверки оценивается состояние путепровода и его аварийности. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. Травмы получил водитель грузовика, но отказался от поездки в медучреждение. Еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе крымского минздрава. Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста. Движение восстановят в течение суток, прокомментировали ТАСС в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.