13 ноября 2024

Пострадавший при обрушении моста в Крыму оказался в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте обрушения моста работают сотрудники МЧС
На месте обрушения моста работают сотрудники МЧС Фото:

Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму оказался в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

«Один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое», — заявили в пресс-службе крымского минздрава. Сообщается, что второй пострадавший отказался от госпитализации.

Мост обрушился на дороге «Джанкой-Маслово» в Крыму, о чем ранее написала глава местной администрации Инна Федоренко. На месте работают сотрудники МЧС.

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Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму оказался в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым. «Один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое», — заявили в пресс-службе крымского минздрава. Сообщается, что второй пострадавший отказался от госпитализации. Мост обрушился на дороге «Джанкой-Маслово» в Крыму, о чем ранее написала глава местной администрации Инна Федоренко. На месте работают сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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