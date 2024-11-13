Пострадавший при обрушении моста в Крыму оказался в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму оказался в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
«Один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое», — заявили в пресс-службе крымского минздрава. Сообщается, что второй пострадавший отказался от госпитализации.
Мост обрушился на дороге «Джанкой-Маслово» в Крыму, о чем ранее написала глава местной администрации Инна Федоренко. На месте работают сотрудники МЧС.
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