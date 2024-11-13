13 ноября 2024

Тюменцев ждет снежная погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки будут идти с утра до вечера
Осадки будут идти с утра до вечера Фото:

В Тюменской области 14 ноября, во вторник, ожидаются снегопады. Осадки будут идти с ночи, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

«На Территории области 14 ноября ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха установится в пределах от -1 до -6 градусов, местами до -12 градусов. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что возможны порывы ветра до 7-12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют туман и изморозь в отдельных районах региона.

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В Тюменской области 14 ноября, во вторник, ожидаются снегопады. Осадки будут идти с ночи, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области. «На Территории области 14 ноября ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха установится в пределах от -1 до -6 градусов, местами до -12 градусов. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что возможны порывы ветра до 7-12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют туман и изморозь в отдельных районах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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