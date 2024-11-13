Тюменцев ждет снежная погода

Осадки будут идти с утра до вечера
В Тюменской области 14 ноября, во вторник, ожидаются снегопады. Осадки будут идти с ночи, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
«На Территории области 14 ноября ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха установится в пределах от -1 до -6 градусов, местами до -12 градусов. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что возможны порывы ветра до 7-12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют туман и изморозь в отдельных районах региона.
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