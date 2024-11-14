Россия проведет саммит в астанинском формате в 2025 году

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Точная дата саммита пока неизвестна
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Представители стран-участниц астанинского формата, в число которых входят лидеры России, Ирана и Турции могут провести встречу в РФ в 2025 году. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

«Перспектива проведения определенная все-таки есть, я думаю, что где-то в 2025 году можно рассчитывать на полноценное проведение этой встречи на территории России», — сообщил Лаврентьев в беседе с ТАСС. Он отметил, что пока точную дату саммита назвать сложно. Однако встречи лидеров Ирана, Турции и России проходят регулярно. Последняя похожая встреча министров иностранных дел проходила в Нью-Йорке. 

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Представители стран-участниц астанинского формата, в число которых входят лидеры России, Ирана и Турции могут провести встречу в РФ в 2025 году. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев. «Перспектива проведения определенная все-таки есть, я думаю, что где-то в 2025 году можно рассчитывать на полноценное проведение этой встречи на территории России», — сообщил Лаврентьев в беседе с ТАСС. Он отметил, что пока точную дату саммита назвать сложно. Однако встречи лидеров Ирана, Турции и России проходят регулярно. Последняя похожая встреча министров иностранных дел проходила в Нью-Йорке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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