Россия проведет саммит в астанинском формате в 2025 году

Представители стран-участниц астанинского формата, в число которых входят лидеры России, Ирана и Турции могут провести встречу в РФ в 2025 году. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.
«Перспектива проведения определенная все-таки есть, я думаю, что где-то в 2025 году можно рассчитывать на полноценное проведение этой встречи на территории России», — сообщил Лаврентьев в беседе с ТАСС. Он отметил, что пока точную дату саммита назвать сложно. Однако встречи лидеров Ирана, Турции и России проходят регулярно. Последняя похожая встреча министров иностранных дел проходила в Нью-Йорке.
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