13 ноября 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Мегаполис». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, тц мегаполис
Посетители сообщили о задымлении в ТЦ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 14 ноября провели экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149). Об этом рассказал очевидец.

«ТЦ эвакуировали. Объявили, что в одном из помещений произошло задымление», — передает telegram-канал «Уралити».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что на данный момент сообщений о каком-либо инциденте в экстренные службы не поступало.

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В Екатеринбурге утром 14 ноября провели экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149). Об этом рассказал очевидец. «ТЦ эвакуировали. Объявили, что в одном из помещений произошло задымление», — передает telegram-канал «Уралити». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что на данный момент сообщений о каком-либо инциденте в экстренные службы не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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