Происшествия В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Мегаполис». Фото 14 ноября 2024 в 10:33 Размер текста - 17 + Посетители сообщили о задымлении в ТЦ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге утром 14 ноября провели экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149). Об этом рассказал очевидец. «ТЦ эвакуировали. Объявили, что в одном из помещений произошло задымление», — передает telegram-канал «Уралити». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что на данный момент сообщений о каком-либо инциденте в экстренные службы не поступало. telegram-канал «Уралити» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 14 ноября провели экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149). Об этом рассказал очевидец. «ТЦ эвакуировали. Объявили, что в одном из помещений произошло задымление», — передает telegram-канал «Уралити». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что на данный момент сообщений о каком-либо инциденте в экстренные службы не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям