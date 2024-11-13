Посетители сообщили о задымлении в ТЦ (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 14 ноября провели экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149). Об этом рассказал очевидец.
«ТЦ эвакуировали. Объявили, что в одном из помещений произошло задымление», — передает telegram-канал «Уралити».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что на данный момент сообщений о каком-либо инциденте в экстренные службы не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!