13 ноября 2024

Мужчина погиб в Челябинске при пожаре из-за непотушенной сигареты

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев (архивное фото) Фото:

В Челябинске в доме по улице 4-й Линейный переулок при пожаре от непотушенной сигареты погиб 68-летний мужчина. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, когда деревянный дом по улице 4-й Линейный переулок уже горел открытым пламенем. В ходе разбора строительных конструкций было обнаружено тело 68-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев. Было задействовано четыре единицы техники. В региональном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо исключить курение в состоянии алкогольного опьянения, в постели. Также не стоит оставлять сигарету непотушенной.

На пожаре погиб мужчина
На пожаре погиб мужчина

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В Челябинске в доме по улице 4-й Линейный переулок при пожаре от непотушенной сигареты погиб 68-летний мужчина. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, когда деревянный дом по улице 4-й Линейный переулок уже горел открытым пламенем. В ходе разбора строительных конструкций было обнаружено тело 68-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев. Было задействовано четыре единицы техники. В региональном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо исключить курение в состоянии алкогольного опьянения, в постели. Также не стоит оставлять сигарету непотушенной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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