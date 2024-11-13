Мужчина погиб в Челябинске при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Челябинске в доме по улице 4-й Линейный переулок при пожаре от непотушенной сигареты погиб 68-летний мужчина. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, когда деревянный дом по улице 4-й Линейный переулок уже горел открытым пламенем. В ходе разбора строительных конструкций было обнаружено тело 68-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев. Было задействовано четыре единицы техники. В региональном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо исключить курение в состоянии алкогольного опьянения, в постели. Также не стоит оставлять сигарету непотушенной.
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