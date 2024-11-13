Происшествия Пожары Мужчина погиб в Челябинске при пожаре из-за непотушенной сигареты 14 ноября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в доме по улице 4-й Линейный переулок при пожаре от непотушенной сигареты погиб 68-летний мужчина. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, когда деревянный дом по улице 4-й Линейный переулок уже горел открытым пламенем. В ходе разбора строительных конструкций было обнаружено тело 68-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев. Было задействовано четыре единицы техники. В региональном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо исключить курение в состоянии алкогольного опьянения, в постели. Также не стоит оставлять сигарету непотушенной. На пожаре погиб мужчина Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в доме по улице 4-й Линейный переулок при пожаре от непотушенной сигареты погиб 68-летний мужчина. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, когда деревянный дом по улице 4-й Линейный переулок уже горел открытым пламенем. В ходе разбора строительных конструкций было обнаружено тело 68-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На ликвидации пожара работали 16 огнеборцев. Было задействовано четыре единицы техники. В региональном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо исключить курение в состоянии алкогольного опьянения, в постели. Также не стоит оставлять сигарету непотушенной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям