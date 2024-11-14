Бастрыкин затребовал доклад о капремонте аварийного дома в Челябинске

14 ноября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Дом был признан аварийным, но в нем начался капремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о начале капремонта в разрушающемся доме Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР. В пресс-службе ведомства уточнили, что к ним обратилась сирота, которая живет в бараке 1946 года постройки в Челябинске. Этот дом долгое время не могут признать аварийным, несмотря на ветхость здания. От него уже отказалась управляющая компания, но в 2020 году было принято решение о капремонте. В момент ремонта в стене дома появилась трещина, разрушились перекрытия пола в ванной, а после паводков июля 2024 года фунтамент сильно просел и здание угрожает рухнуть. По данным пресс-службы СКР, в региональном ведомстве по данному факту проводилась проверка. Жители много раз обращались в администрацию, но это не принесло результатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о начале капремонта в разрушающемся доме Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР. В пресс-службе ведомства уточнили, что к ним обратилась сирота, которая живет в бараке 1946 года постройки в Челябинске. Этот дом долгое время не могут признать аварийным, несмотря на ветхость здания. От него уже отказалась управляющая компания, но в 2020 году было принято решение о капремонте. В момент ремонта в стене дома появилась трещина, разрушились перекрытия пола в ванной, а после паводков июля 2024 года фунтамент сильно просел и здание угрожает рухнуть. По данным пресс-службы СКР, в региональном ведомстве по данному факту проводилась проверка. Жители много раз обращались в администрацию, но это не принесло результатов.