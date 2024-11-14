Бастрыкин затребовал доклад о капремонте аварийного дома в Челябинске

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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Дом был признан аварийным, но в нем начался капремонт Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о начале капремонта в разрушающемся доме Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР.

В пресс-службе ведомства уточнили, что к ним обратилась сирота, которая живет в бараке 1946 года постройки в Челябинске. Этот дом долгое время не могут признать аварийным, несмотря на ветхость здания. От него уже отказалась управляющая компания, но в 2020 году было принято решение о капремонте. В момент ремонта в стене дома появилась трещина, разрушились перекрытия пола в ванной, а после паводков июля 2024 года фунтамент сильно просел и здание угрожает рухнуть.

По данным пресс-службы СКР, в региональном ведомстве по данному факту проводилась проверка. Жители много раз обращались в администрацию, но это не принесло результатов.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о начале капремонта в разрушающемся доме Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР. В пресс-службе ведомства уточнили, что к ним обратилась сирота, которая живет в бараке 1946 года постройки в Челябинске. Этот дом долгое время не могут признать аварийным, несмотря на ветхость здания. От него уже отказалась управляющая компания, но в 2020 году было принято решение о капремонте. В момент ремонта в стене дома появилась трещина, разрушились перекрытия пола в ванной, а после паводков июля 2024 года фунтамент сильно просел и здание угрожает рухнуть. По данным пресс-службы СКР, в региональном ведомстве по данному факту проводилась проверка. Жители много раз обращались в администрацию, но это не принесло результатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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