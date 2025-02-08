«Наконец-то освободился»: Денис Симачев — об уходе Гоши Рубчинского от Канье Уэста

За дизайнера Гошу Рубчинского, прекратившего сотрудничество с брендом Yeezy рэпера Канье Уэста, можно от души порадоваться. Так в разговоре с URA.RU модельер Денис Симачев прокомментировал карьерные изменения коллеги.
«Я очень рад этим новостям. Так как наш соотечественник наконец-то освободился из лап психически нездорового империалиста», — заявил Симачев.
Гоша Рубчинский 7 февраля объявил о прекращении сотрудничества с брендом Yeezy рэпера Канье Уэста. В качестве причины дизайнер обозначил перезапуск собственного бренда. Модельер отметил, что декабрьская коллекция «Вестник трибун» была последней в совместной работе с брендом. Гоша подчеркнул, что расстается с Канье с чувством благодарности за уникальный опыт.
После этого на странице «ВК» Уэст опубликовал обращение к Рубчинскому: «Гоша, [иди к черту]», — написал рэпер. Дизайнер отметился под постом одной фразой: «Дед совсем уже выжил из ума».
Спустя несколько часов Канье сменил свою риторику и поблагодарил Гошу за работу. Кроме того, американец выразил желание «снова оттянуться в России этим летом». Отметим, что в прошлом году исполнитель и дизайнер прилетал в Москву, чтобы отметить день рождения Рубчинского.
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