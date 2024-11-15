Американский миллиардер Илон Маск постоянно проводит время с женой избранного президента США Дональда Трампа, Меланией, в частной резиденции нового главы страны Мар-а-Лаго. Источники The Independed отмечают, что первой леди Штатов нравится проводить время с Маском.
«Мелании нравится Илон», — говорится в материале со ссылкой на источники. Также отмечается, что новая первая леди США является самой большой поклонницей Маска, ей нравится, когда он находится рядом. При этом сам Дональд Трамп дразнит миллиардера, что тот слишком надолго задержался в Мар-а-Лаго.
Ранее журналисты NBC News сообщили, что союзники избранного президента США недовольны присутствием Илона Маска в его окружении. Нахождение миллиардера в Мар-а-Лаго утомляет членов команды Трампа, они уже стали называть его сопрезидентом.
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