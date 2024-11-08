Что Илон Маск получит за поддержку Трампа: загадочная должность, чипирование, власть на Украине

Axios: Илон Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

09 ноября 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Победа Трампа принесла Илону Маску многообещающие перспективы Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Приход к власти в США Дональда Трампа открывает для бизнесмена Илона Маска новые возможности для стартапов и разработок. Если ранее миллиардер-новатор сталкивался с бюрократией и отказами в государственных структурах, то сегодня он может получить зеленый свет на дальнейшие, еще более глобальные проекты. Предприниматель торопится вживить нейрочипы в мозг людей и получить миллиардные субсидии для покорения космоса. Чем может обернуться дружба Илона Маска с избранным президентом — читайте в материале URA.RU. Загадочная должность в правительстве Дональд Трамп одержал победу во многом благодаря поддержке Илона Маска Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Трамп предложил Илону Маску возглавить Комиссию по повышению эффективности управления (Department of Government Efficiency или DOGE). Задачей комиссии будет минимизация государственных расходов и снижение административных процедур, подчеркивало Reuters 6 сентября в своем материале. Эксперты ожидают, что DOGE будет исполнять функции консультативного органа, предлагающего рекомендации по оптимизации работы федеральных агентств, сокращению бюджетных ассигнований и упразднению излишних бюрократических норм. Эффективность и влияние этой комиссии во многом будет зависеть от того, насколько серьезно Дональд Трамп будет относиться к предложениям Илона Маска. Сейчас американские СМИ характеризуют эту должность как весьма таинственную. Разрешения на эксперименты с человеческим мозгом Новость по теме Впервые в истории человеку вживили в мозг имплант Илона Маска: как чипы изменят жизнь Администрация Трампа может сократить требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что послужит для компании Neuralink Илона Маска импульсом при дальнейшем одобрении разрабатываемых медицинских устройств. Изменение регуляторных мер может значительно облегчить процесс клинических испытаний и массового внедрения нейрочипов Neuralink, которые позволят связать мозг человека с компьютером. Илон Маск давно критикует темпы работы FDA, которое изначально отклонило заявку на проведение клинических испытаний нейрочипов на людях. Текущая политическая ситуация поможет Neuralink быстрее пройти этапы клинических испытаний и получить разрешение на массовое использование устройств. Соцсети, Tesla и космические технологии Платформа X, владельцем которой является Илон Маск, сможет избавиться от давления со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC) во главе с председателем Линой Хан. После того как бизнесмен приобрел платформу в октябре 2022 года он реформировал подход к модерации контента, что вызвало критику и усилило внимание регулятора, в частности, к вопросам конфиденциальности данных. С приходом к власти Дональда Трампа Хан неминуемо уйдет в отставку, а надзор FTC может смягчиться, считают эксперты. Илон Маск неоднократно выступал с критикой в адрес государственных учреждений Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Приход Дональда Трампа в Белый дом потенциально может принести значительные преимущества и для компании Tesla. Экологические нормы, вероятно, будут ослаблены, что упростит производственные процессы, а возможное возвращение налоговых льгот для покупателей электромобилей простимулирует продажи. Кроме того, увеличение пошлин на импорт автомобилей, особенно из Китая, может снизить конкуренцию на американском рынке и укрепить позиции бренда Илона Маска. Также производитель может добиться прекращения текущих и потенциальных расследований в отношении систем автопилота и режима Full Self-Driving. При этом дружба между Илоном Маском и Дональдом Трампом может способствовать введению единых федеральных стандартов для автономных транспортных средств, что упростит расширение услуг компании по всей стране. Одной из основных проблем для еще одной компании Илона Маска — SpaceX — являлась работа Федерального авиационного управления США (FAA). Бизнесмен неоднократно выражал недовольство по поводу длительного процесса получения разрешений на запуски, что в приводило к отложенным испытаниям ракеты Starship. Сама ракета критически важна для реализации миссий NASA в рамках программы Artemis. Упрощение правил и сокращение бюрократии со стороны FAA позволит проводить больше тестовых запусков и значительно ускорить разработку ракеты. Кроме того, сейчас компания может избежать отказа в субсидиях и укрепить положение в сфере широкополосного интернета. Военная разведка, замыслы Пентагона и Украина Недавно компания Маска SpaceX начала разработку спутников-шпионов. Эти проекты привлекли внимание Пентагона и американских спецслужб, готовых инвестировать в них миллиардные суммы. При этом Украина стала зависимой от американского предпринимателя благодаря его спутниковой системе Starlink. В начальный период специальной военной операции Маск поддерживал президента Зеленского, предоставив украинским вооруженным силам тысячи терминалов Starlink, которые оказались критически важны для обеспечения военной связи. Таким образом Маск получил значительную власть над ВСУ, что позволило газете NZZ заявить об «Украине во власти Маска». Маск уже заработал огромные деньги После объявления победы Дональда Трампа на президентских выборах в США состояние Илона Маска увеличилось на 15 миллиардов долларов. Рост стоимости акций компании Tesla произошел сразу вслед за новостями о новом главе Белого дома. Маск рассматривает администрацию Трампа как оружие для избавления от большого количества ограничений Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Коммерческие интересы Маска значительно зависят от государственного регулирования, получения субсидий и поддержки со стороны властей. Он убежден, что нормативные требования ограничивают развитие его бизнеса и инноваций. Еще до президентских выборов некоторые федеральные органы столкнулись с затруднениями при попытках расследовать возможные нарушения, поскольку предприятия Маска заняли доминирующие позиции в таких строго регулируемых и политизированных сферах, как производство электромобилей и ракетостроение. И принял участие в переговорах с Зеленским Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 ноября преподнес сюрприз — на линии был также Илон Маск. Об этом рассказали источники Axios. Во время беседы, которая длилась приблизительно 25 минут, президент США выразил свою поддержку Украине. В свою очередь Илон Маск в ходе диалога подтвердил, что пока что будет продолжать предоставлять Украине доступ к системе Starlink. «Участие предпринимателя в разговоре указывает на возможную важную роль, которую он может сыграть в будущей администрации Трампа», — поделились источники. Кроме того, после беседы Маск заявил о скором конце конфликта на Украине на фоне замыслов Трампа. Бизнесмен охарактеризовал противостояние как «бессмысленное и кровопролитное». Он отметил, что время для спекулянтов и провокаторов на исходе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приход к власти в США Дональда Трампа открывает для бизнесмена Илона Маска новые возможности для стартапов и разработок. Если ранее миллиардер-новатор сталкивался с бюрократией и отказами в государственных структурах, то сегодня он может получить зеленый свет на дальнейшие, еще более глобальные проекты. Предприниматель торопится вживить нейрочипы в мозг людей и получить миллиардные субсидии для покорения космоса. Чем может обернуться дружба Илона Маска с избранным президентом — читайте в материале URA.RU. Трамп предложил Илону Маску возглавить Комиссию по повышению эффективности управления (Department of Government Efficiency или DOGE). Задачей комиссии будет минимизация государственных расходов и снижение административных процедур, подчеркивало Reuters 6 сентября в своем материале. Эксперты ожидают, что DOGE будет исполнять функции консультативного органа, предлагающего рекомендации по оптимизации работы федеральных агентств, сокращению бюджетных ассигнований и упразднению излишних бюрократических норм. Эффективность и влияние этой комиссии во многом будет зависеть от того, насколько серьезно Дональд Трамп будет относиться к предложениям Илона Маска. Сейчас американские СМИ характеризуют эту должность как весьма таинственную. Администрация Трампа может сократить требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что послужит для компании Neuralink Илона Маска импульсом при дальнейшем одобрении разрабатываемых медицинских устройств. Изменение регуляторных мер может значительно облегчить процесс клинических испытаний и массового внедрения нейрочипов Neuralink, которые позволят связать мозг человека с компьютером. Илон Маск давно критикует темпы работы FDA, которое изначально отклонило заявку на проведение клинических испытаний нейрочипов на людях. Текущая политическая ситуация поможет Neuralink быстрее пройти этапы клинических испытаний и получить разрешение на массовое использование устройств. Платформа X, владельцем которой является Илон Маск, сможет избавиться от давления со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC) во главе с председателем Линой Хан. После того как бизнесмен приобрел платформу в октябре 2022 года он реформировал подход к модерации контента, что вызвало критику и усилило внимание регулятора, в частности, к вопросам конфиденциальности данных. С приходом к власти Дональда Трампа Хан неминуемо уйдет в отставку, а надзор FTC может смягчиться, считают эксперты. Приход Дональда Трампа в Белый дом потенциально может принести значительные преимущества и для компании Tesla. Экологические нормы, вероятно, будут ослаблены, что упростит производственные процессы, а возможное возвращение налоговых льгот для покупателей электромобилей простимулирует продажи. Кроме того, увеличение пошлин на импорт автомобилей, особенно из Китая, может снизить конкуренцию на американском рынке и укрепить позиции бренда Илона Маска. Также производитель может добиться прекращения текущих и потенциальных расследований в отношении систем автопилота и режима Full Self-Driving. При этом дружба между Илоном Маском и Дональдом Трампом может способствовать введению единых федеральных стандартов для автономных транспортных средств, что упростит расширение услуг компании по всей стране. Одной из основных проблем для еще одной компании Илона Маска — SpaceX — являлась работа Федерального авиационного управления США (FAA). Бизнесмен неоднократно выражал недовольство по поводу длительного процесса получения разрешений на запуски, что в приводило к отложенным испытаниям ракеты Starship. Сама ракета критически важна для реализации миссий NASA в рамках программы Artemis. Упрощение правил и сокращение бюрократии со стороны FAA позволит проводить больше тестовых запусков и значительно ускорить разработку ракеты. Кроме того, сейчас компания может избежать отказа в субсидиях и укрепить положение в сфере широкополосного интернета. Недавно компания Маска SpaceX начала разработку спутников-шпионов. Эти проекты привлекли внимание Пентагона и американских спецслужб, готовых инвестировать в них миллиардные суммы. При этом Украина стала зависимой от американского предпринимателя благодаря его спутниковой системе Starlink. В начальный период специальной военной операции Маск поддерживал президента Зеленского, предоставив украинским вооруженным силам тысячи терминалов Starlink, которые оказались критически важны для обеспечения военной связи. Таким образом Маск получил значительную власть над ВСУ, что позволило газете NZZ заявить об «Украине во власти Маска». После объявления победы Дональда Трампа на президентских выборах в США состояние Илона Маска увеличилось на 15 миллиардов долларов. Рост стоимости акций компании Tesla произошел сразу вслед за новостями о новом главе Белого дома. Коммерческие интересы Маска значительно зависят от государственного регулирования, получения субсидий и поддержки со стороны властей. Он убежден, что нормативные требования ограничивают развитие его бизнеса и инноваций. Еще до президентских выборов некоторые федеральные органы столкнулись с затруднениями при попытках расследовать возможные нарушения, поскольку предприятия Маска заняли доминирующие позиции в таких строго регулируемых и политизированных сферах, как производство электромобилей и ракетостроение. Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 ноября преподнес сюрприз — на линии был также Илон Маск. Об этом рассказали источники Axios. Во время беседы, которая длилась приблизительно 25 минут, президент США выразил свою поддержку Украине. В свою очередь Илон Маск в ходе диалога подтвердил, что пока что будет продолжать предоставлять Украине доступ к системе Starlink. «Участие предпринимателя в разговоре указывает на возможную важную роль, которую он может сыграть в будущей администрации Трампа», — поделились источники. Кроме того, после беседы Маск заявил о скором конце конфликта на Украине на фоне замыслов Трампа. Бизнесмен охарактеризовал противостояние как «бессмысленное и кровопролитное». Он отметил, что время для спекулянтов и провокаторов на исходе.