13 ноября 2024

NBC: соратники Трампа ревнуют его к Илону Маску и называют сопрезидентом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соратники Трампа устали от хвастовства Маска своими техническими и научными достижениями, пишет NBC
Соратники Трампа устали от хвастовства Маска своими техническими и научными достижениями, пишет NBC Фото:

Члены команды избранного президента США Дональда Трампа недовольны присутствием бизнесмена Илона Маска в окружении политика. Постоянное присутствие предпринимателя в резиденции будущего главы Штатов Мар-а-Лаго утомляет остальных соратников, которые уже стали называть его сопрезидентом Штатов. Об этом рассказали журналисты NBC News.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали. Хвастается America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому не должен», — рассказал источник из окружения Трампа телеканалу NBC.

Маск принимает ключевые решения в команде избранного главы Штатов. Об этом стало известно после публикаций американских СМИ. Влияние бизнесмена затрагивает не только внутренние, но и международные вопросы, поскольку он участвует в дипломатических звонках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члены команды избранного президента США Дональда Трампа недовольны присутствием бизнесмена Илона Маска в окружении политика. Постоянное присутствие предпринимателя в резиденции будущего главы Штатов Мар-а-Лаго утомляет остальных соратников, которые уже стали называть его сопрезидентом Штатов. Об этом рассказали журналисты NBC News. «Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали. Хвастается America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому не должен», — рассказал источник из окружения Трампа телеканалу NBC. Маск принимает ключевые решения в команде избранного главы Штатов. Об этом стало известно после публикаций американских СМИ. Влияние бизнесмена затрагивает не только внутренние, но и международные вопросы, поскольку он участвует в дипломатических звонках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...