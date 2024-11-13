NBC: соратники Трампа ревнуют его к Илону Маску и называют сопрезидентом

Члены команды избранного президента США Дональда Трампа недовольны присутствием бизнесмена Илона Маска в окружении политика. Постоянное присутствие предпринимателя в резиденции будущего главы Штатов Мар-а-Лаго утомляет остальных соратников, которые уже стали называть его сопрезидентом Штатов. Об этом рассказали журналисты NBC News.
«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали. Хвастается America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому не должен», — рассказал источник из окружения Трампа телеканалу NBC.
Маск принимает ключевые решения в команде избранного главы Штатов. Об этом стало известно после публикаций американских СМИ. Влияние бизнесмена затрагивает не только внутренние, но и международные вопросы, поскольку он участвует в дипломатических звонках.
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