В Екатеринбурге поймали иностранца, которого разыскивал Интерпол

На вокзале Екатеринбурга задержан 32-летний гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по запросу Интерпола за мошенничество на 60 миллионов тенге (12,1 млн рублей). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Мужчина скрылся от органов следствия, будучи подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного вторым пунктом четвертой части статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере)», — пояснили в полиции. По их данным, беглец собирался уехать на поезде из Екатеринбурга в Москву.
После того как казахстанские правоохранительные органы объявили его в розыск (7 ноября), мужчина пытался скрыться за границей. Однако уже утром 14 ноября он был пойман прямо на перроне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!