В Екатеринбурге поймали иностранца, которого разыскивал Интерпол

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Подозреваемый находился в международном розыске (архивное фото)
Подозреваемый находился в международном розыске (архивное фото) Фото:

На вокзале Екатеринбурга задержан 32-летний гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по запросу Интерпола за мошенничество на 60 миллионов тенге (12,1 млн рублей). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Мужчина скрылся от органов следствия, будучи подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного вторым пунктом четвертой части статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере)», — пояснили в полиции. По их данным, беглец собирался уехать на поезде из Екатеринбурга в Москву.

После того как казахстанские правоохранительные органы объявили его в розыск (7 ноября), мужчина пытался скрыться за границей. Однако уже утром 14 ноября он был пойман прямо на перроне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

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На вокзале Екатеринбурга задержан 32-летний гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по запросу Интерпола за мошенничество на 60 миллионов тенге (12,1 млн рублей). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Мужчина скрылся от органов следствия, будучи подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного вторым пунктом четвертой части статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере)», — пояснили в полиции. По их данным, беглец собирался уехать на поезде из Екатеринбурга в Москву. После того как казахстанские правоохранительные органы объявили его в розыск (7 ноября), мужчина пытался скрыться за границей. Однако уже утром 14 ноября он был пойман прямо на перроне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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