Во время атаки на портовую инфраструктуру Одессы в четверг, 14 ноября, российские военные могли ликвидировать зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«Прилеты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки Gepard», — написал Рожин в своем telegram-канале. Дополнительные подробности о последствиях атаки или подтверждение информации от других источников пока не поступали.
В сентябре Германия передала Украине 22 танка Leopard и запчасти к ним, пишет RT. Также в пакет военной помощи входили 22 бронированных автомобиля MRAP, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и другая военная техника.
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