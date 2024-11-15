Военкор Рожин сообщил об уничтожении самоходки Gepard в Одессе. Видео

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ВС РФ могли уничтожить зенитную самоходную установку Gepard (фото из архива)
ВС РФ могли уничтожить зенитную самоходную установку Gepard (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время атаки на портовую инфраструктуру Одессы в четверг, 14 ноября, российские военные могли ликвидировать зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«Прилеты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки Gepard», — написал Рожин в своем telegram-канале. Дополнительные подробности о последствиях атаки или подтверждение информации от других источников пока не поступали.

В сентябре Германия передала Украине 22 танка Leopard и запчасти к ним, пишет RT. Также в пакет военной помощи входили 22 бронированных автомобиля MRAP, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и другая военная техника.

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Во время атаки на портовую инфраструктуру Одессы в четверг, 14 ноября, российские военные могли ликвидировать зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «Прилеты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки Gepard», — написал Рожин в своем telegram-канале. Дополнительные подробности о последствиях атаки или подтверждение информации от других источников пока не поступали. В сентябре Германия передала Украине 22 танка Leopard и запчасти к ним, пишет RT. Также в пакет военной помощи входили 22 бронированных автомобиля MRAP, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и другая военная техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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