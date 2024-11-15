Аэропорт Казани временно закрыт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани Фото:

Аэропорт Казани временно приостановил свою работу с 13:00 мск 15 ноября для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении Росавиации. Ограничения будут действовать до устранения всех потенциальных рисков, связанных с воздушной безопасностью.

Уточняется, что в период временного закрытия аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы. Авиационные бригады и службы аэропорта активно работают над всеми необходимыми мерами обеспечения безопасности.

Обновлено в 17:25

В 15:00 мск ограничения в аэропорту Казани сняты. По информации Росавиации, за это время на запасные аэродромы ушли три самолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Казани временно приостановил свою работу с 13:00 мск 15 ноября для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении Росавиации. Ограничения будут действовать до устранения всех потенциальных рисков, связанных с воздушной безопасностью. Уточняется, что в период временного закрытия аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы. Авиационные бригады и службы аэропорта активно работают над всеми необходимыми мерами обеспечения безопасности. Обновлено в 17:25 В 15:00 мск ограничения в аэропорту Казани сняты. По информации Росавиации, за это время на запасные аэродромы ушли три самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...