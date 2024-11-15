Аэропорт Казани временно закрыт

Аэропорт Казани временно приостановил свою работу с 13:00 мск 15 ноября для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении Росавиации. Ограничения будут действовать до устранения всех потенциальных рисков, связанных с воздушной безопасностью.
Уточняется, что в период временного закрытия аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы. Авиационные бригады и службы аэропорта активно работают над всеми необходимыми мерами обеспечения безопасности.
Обновлено в 17:25
В 15:00 мск ограничения в аэропорту Казани сняты. По информации Росавиации, за это время на запасные аэродромы ушли три самолета.
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