МИД РФ посоветовал россиянам покинуть Абхазию из-за протестов

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МИД РФ заявил, что в Абхазии сложилась кризисная ситуация
МИД РФ заявил, что в Абхазии сложилась кризисная ситуация Фото:
новость из сюжета
Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

МИД России призвал российских граждан проявить осторожность и по возможности покинуть территорию Абхазии из-за усиливающихся протестов в республике. Решение было принято на фоне обострения внутриполитической ситуации в стране.

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

По данным ведомства, текущая кризисная ситуация в Абхазии является результатом неудачных попыток оппозиционных сил урегулировать разногласия с законной властью через диалог. РФ заявляет о своем невмешательстве во внутренние дела Абхазии и выражает надежду на то, что текущий кризис будет разрешен путем мирных политических переговоров. Отмечается, что в процессе урегулирования конфликта должны быть строго соблюдены законы Абхазии, включая те, что касаются поддержания общественного порядка

В ноябре текущего года в Абхазии начались обширные протестные акции. Оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. Сегодня, 15 ноября, демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания.

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МИД России призвал российских граждан проявить осторожность и по возможности покинуть территорию Абхазии из-за усиливающихся протестов в республике. Решение было принято на фоне обострения внутриполитической ситуации в стране. «В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — говорится в сообщении на сайте МИДа. По данным ведомства, текущая кризисная ситуация в Абхазии является результатом неудачных попыток оппозиционных сил урегулировать разногласия с законной властью через диалог. РФ заявляет о своем невмешательстве во внутренние дела Абхазии и выражает надежду на то, что текущий кризис будет разрешен путем мирных политических переговоров. Отмечается, что в процессе урегулирования конфликта должны быть строго соблюдены законы Абхазии, включая те, что касаются поддержания общественного порядка В ноябре текущего года в Абхазии начались обширные протестные акции. Оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. Сегодня, 15 ноября, демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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