Сотни человек вышли на протесты в Абхазии: чего хотят митингующие, причем тут Россия

В Сухуме сотни представителей оппозиции прорвались на территорию президентской администрации, протаранив ворота грузовым автомобилем. В настоящий момент активисты уже взломали двери в здание парламента. Участники акции выдвинули требование об отставке действующего главы государства Аслана Бжания. Протестанты заявили, что не покинут правительственный комплекс до отставки президента. Чего хотят митингующие, и причем тут Россия — в материале URA.RU.
Отмена сессии по ратификации соглашения
В пятницу, 15 ноября, парламент Абхазии планировал заседание по вопросу ратификации договора с Россией, касающегося реализации инвестиционных проектов российскими компаниями на территории республики. Однако в связи с протестами, организованными оппозицией, и призывами к активному участию граждан, которые выразили беспокойство о потенциальном ущербе экономическому суверенитету страны, заседание было отменено.
Оппозиция считает соглашение угрозой для национальной экономики. В ответ на возможные беспорядки, правоохранительные органы Абхазии были поставлены в усиленный режим работы.
Попытка депутатов утвердить повестку дня сессии не увенчалась успехом: за утверждение проголосовали 13 депутатов, против высказались четверо, еще 2 воздержались. Из всех 35 депутатов на заседании присутствовали только 21, что, по словам спикера парламента Лаши Ашубы, было связано с давлением, оказываемым на парламентариев в ходе обсуждения данного вопроса. Представители оппозиции выразили свое несогласие с происходящим. Они настаивали на необходимости повторного созыва парламента для окончательного исключения вопроса ратификации из повестки дня.
Протест оппозиции
Возле здания парламента Абхазии собрались тысячи протестующих. Оппозиция оценивает число участников в приблизительно 2,5 тысячи человек. Митингующие прорвались на территорию парламента, въехав на грузовике в металлическое ограждение. В ходе столкновения протестующие бросали в правоохранителей камни и палки. Однако сотрудникам полиции удалось предотвратить дальнейшее насилие к представителям правопорядка. На место была вызвана пожарная машина.
Совет безопасности Абхазии описывает текущую обстановку как напряженную. На площади перед парламентом использовались дымовые шашки, были слышны звуки, напоминающие выстрелы. Протестующие смогли прорваться на площадь перед зданием. Министр внутренних дел Роберт Куит и глава Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия вышли на переговоры с протестующими.
Несмотря на это, представители оппозиции продолжали попытки войти в здание парламента. Затем участники акции направились к администрации президента, где окружили комплекс государственных зданий. Двое представителей оппозиции были допущены в парламент для обсуждения ситуации с депутатами.
После переговоров депутаты и члены кабинета министров вышли к митингующим, перед которыми оппозиция выразила требование об отставке президента Аслана Бжания. В итоге демонстранты проникли в здание парламента, сломав решетки на одном из окон. Силы правопорядка республики перестали предпринимать активные действия по сдерживанию оппозиции. Активисты заявили, что будут оставаться в правительственном комплексе до отставки президента Абхазии.
Сами протестующие просят не называть их акцию антироссийской. По их словам, они собрались у здания парламента не для того, чтобы выступить против союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии. Около здания демонстранты дружно кричали «Россия!»
Пострадавшие
В ходе столкновений восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Семь из них получают амбулаторную помощь, а один протестующий находится на стационарном лечении в больнице.
Действия властей
Информационный центр главы Абхазии сообщает, что глава страны Аслан Бжания принимает необходимые меры для нормализации ситуации в стране. Согласно пресс-релизу администрации президента, в настоящее время ведется подготовка документа для отзыва из парламента законопроекта, касающегося ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории республики российскими юридическими лицами. Отзыв законопроекта идет в рамках усилий по стабилизации обстановки в республике.
При этом утром Бжания заявлял, что отсутствие договоренностей по инвестиционной деятельности с Россией создает риски для экономической стабильности страны. Он отметил, что экономическое состояние Абхазии не отвечает требованиям современности, и основной задачей государства является обеспечение возможностей для занятости населения.
Подробнее о причине протестов
В конце октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение. Этот документ упрощает процесс реализации инвестиционных проектов российскими компаниями на территории Абхазии. Соглашение четко определяет права и обязанности обеих сторон, а также предусматривает поддерживающие меры для юридических лиц.
Адгур Ардзинба, один из ключевых фигур абхазской оппозиции и председатель «Абхазского народного движения», напомнил, что в Абхазии с 2014 года действует закон об инвестиционной деятельности, который уже включает гарантии для инвесторов, в том числе специальные условия и преференции. Тем не менее, по мнению Ардзинбы, новое соглашение вводит неочевидный механизм, который фактически позволяет легализовать продажу апартаментов.
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