15 ноября 2024

Бжания сделал заявление на фоне беспорядков в Абхазии. Видео

Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, бжания алан
Бжания заявил, что руководство страны продолжает свою работу Фото:
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Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Он также попросил граждан не поддаваться на провокации.

«Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем включать усилия по ликвидации последствий этих событий», — сказал Бжания.

Демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. это произошло днем 15 ноября. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания. Ранее в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики.

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Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Он также попросил граждан не поддаваться на провокации. «Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем включать усилия по ликвидации последствий этих событий», — сказал Бжания. Демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. это произошло днем 15 ноября. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания. Ранее в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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