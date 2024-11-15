Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Он также попросил граждан не поддаваться на провокации.
«Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем включать усилия по ликвидации последствий этих событий», — сказал Бжания.
Демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. это произошло днем 15 ноября. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания. Ранее в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики.
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