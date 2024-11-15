Бжания сделал заявление на фоне беспорядков в Абхазии. Видео

Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Абхазии

15 ноября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Бжания заявил, что руководство страны продолжает свою работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Он также попросил граждан не поддаваться на провокации. «Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем включать усилия по ликвидации последствий этих событий», — сказал Бжания. Демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. это произошло днем 15 ноября. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания. Ранее в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Он также попросил граждан не поддаваться на провокации. «Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем включать усилия по ликвидации последствий этих событий», — сказал Бжания. Демонстранты проникли в здание парламента, преодолев защитные барьеры. это произошло днем 15 ноября. Они требуют отставки действующего главы государства Аслана Бжания. Ранее в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики.