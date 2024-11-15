15 ноября 2024

Оппозиция в Абхазии требует отставки президента в течение часа

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В Абхазии продолжаются протесты оппозиционеров Фото:
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Оппозиция в Абхазии поставила ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя от него уйти в отставку в течение часа. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа.

«Мы не отступаем, даем президенту час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал Микаа, пишет ТАСС.

Ранее Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.

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Оппозиция в Абхазии поставила ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя от него уйти в отставку в течение часа. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа. «Мы не отступаем, даем президенту час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал Микаа, пишет ТАСС. Ранее Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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