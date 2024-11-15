Оппозиция в Абхазии требует отставки президента в течение часа

В Абхазии продолжаются протесты оппозиционеров
Оппозиция в Абхазии поставила ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя от него уйти в отставку в течение часа. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа.
«Мы не отступаем, даем президенту час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал Микаа, пишет ТАСС.
Ранее Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.
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