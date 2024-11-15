Оппозиция в Абхазии требует отставки президента в течение часа

16 ноября 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

В Абхазии продолжаются протесты оппозиционеров Фото: Александр Погожев/ТАСС новость из сюжета Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Оппозиция в Абхазии поставила ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя от него уйти в отставку в течение часа. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа. «Мы не отступаем, даем президенту час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал Микаа, пишет ТАСС. Ранее Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оппозиция в Абхазии поставила ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя от него уйти в отставку в течение часа. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа. «Мы не отступаем, даем президенту час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал Микаа, пишет ТАСС. Ранее Аслан Бжания отказался уходить в отставку. Он заявил, что руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.