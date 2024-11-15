Президент Абхазии покинул здание МВД республики

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул здание МВД республики и отправился в село Тамыш. Об этом информацию предоставила пресс-служба президента.
«Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш», — сказали в пресс-службе ТАСС. Это заявление подтверждает перемещение главы государства в указанное место. Дополнительные подробности о причинах перемещения или планах президента в селе Тамыш на данный момент не предоставлены.
В ноябре в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. 15 ноября демонстранты проникли в здание парламента. Позже Бжания заявил, что не собирается в отставку, руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.