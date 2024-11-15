15 ноября 2024

Президент Абхазии покинул здание МВД республики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул здание МВД республики и отправился в село Тамыш. Об этом информацию предоставила пресс-служба президента.

«Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш», — сказали в пресс-службе ТАСС. Это заявление подтверждает перемещение главы государства в указанное место. Дополнительные подробности о причинах перемещения или планах президента в селе Тамыш на данный момент не предоставлены.

В ноябре в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. 15 ноября демонстранты проникли в здание парламента. Позже Бжания заявил, что не собирается в отставку, руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул здание МВД республики и отправился в село Тамыш. Об этом информацию предоставила пресс-служба президента. «Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш», — сказали в пресс-службе ТАСС. Это заявление подтверждает перемещение главы государства в указанное место. Дополнительные подробности о причинах перемещения или планах президента в селе Тамыш на данный момент не предоставлены. В ноябре в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. 15 ноября демонстранты проникли в здание парламента. Позже Бжания заявил, что не собирается в отставку, руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...