Президент Абхазии покинул здание МВД республики

16 ноября 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул здание МВД республики и отправился в село Тамыш. Об этом информацию предоставила пресс-служба президента. «Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш», — сказали в пресс-службе ТАСС. Это заявление подтверждает перемещение главы государства в указанное место. Дополнительные подробности о причинах перемещения или планах президента в селе Тамыш на данный момент не предоставлены. В ноябре в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. 15 ноября демонстранты проникли в здание парламента. Позже Бжания заявил, что не собирается в отставку, руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул здание МВД республики и отправился в село Тамыш. Об этом информацию предоставила пресс-служба президента. «Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш», — сказали в пресс-службе ТАСС. Это заявление подтверждает перемещение главы государства в указанное место. Дополнительные подробности о причинах перемещения или планах президента в селе Тамыш на данный момент не предоставлены. В ноябре в Абхазии оппозиционные силы выразили свое несогласие с ратификацией договора, предусматривающего российские инвестиции в экономику республики. 15 ноября демонстранты проникли в здание парламента. Позже Бжания заявил, что не собирается в отставку, руководство Абхазии находится на своих местах и продолжает свою работу.