Мирный план по Украине избранного президента США Дональда Трампа — это победа для российской стороны в происходящем конфликте. Так, страна сможет заморозить ситуацию и объединить все освобожденные территории, сообщает американский журнал Rolling Stone.
«Дональд Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить России победу», — говорится в материале. Отмечается, что при президентстве республиканца РФ может объединить все освобожденные на Украине территории и заморозить в свою пользу конфликт.
При этом ранее газета Politico писала, что у Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Хотя на предвыборных митингах он обещал завершить конфликт за 24 часа еще до своей инаугурации. Также республиканец пока не назначил команду, которая будет работать над урегулированием конфликта.
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