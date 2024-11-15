Politico: у Трампа до сих пор нет мирного плана по Украине

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У Трампа нет плана, как завершить конфликт на Украине, хотя ранее он говорил об обратном
У Трампа нет плана, как завершить конфликт на Украине, хотя ранее он говорил об обратном Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, он также еще не назначил специальную команду для этого. Об этом сообщает газета Politico.

«Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают реальность на местах», — говорится в материале. Отмечается, что республиканец на данный момент также не назначал команду для работы над урегулированием украинского конфликта и разработки плана.  

Ранее Дональд Трамп обещал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, еще до своей инаугурации, передает 360.ru. Она назначена на 20 января 2025 года. 

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Избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, он также еще не назначил специальную команду для этого. Об этом сообщает газета Politico. «Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают реальность на местах», — говорится в материале. Отмечается, что республиканец на данный момент также не назначал команду для работы над урегулированием украинского конфликта и разработки плана.   Ранее Дональд Трамп обещал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, еще до своей инаугурации, передает 360.ru. Она назначена на 20 января 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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