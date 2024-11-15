Politico: у Трампа до сих пор нет мирного плана по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, он также еще не назначил специальную команду для этого. Об этом сообщает газета Politico.
«Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают реальность на местах», — говорится в материале. Отмечается, что республиканец на данный момент также не назначал команду для работы над урегулированием украинского конфликта и разработки плана.
Ранее Дональд Трамп обещал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, еще до своей инаугурации, передает 360.ru. Она назначена на 20 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.