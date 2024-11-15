15 ноября 2024

В Ноябрьске нашли труп женщины с пробитой головой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работала оперативная группа
На месте происшествия работала оперативная группа Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти: погибшая получила открытую черепно-мозговую травму. Правоохранители уже установили подозреваемого, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Тело женщины 1975 года рождения было обнаружено 14 ноября. Подозреваемое лицо установлено», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Труп женщины нашли в многоквартирном доме №121 по улице Магистральной. На теле погибшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Ответ на него ожидается.  

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО зарезал собутыльника и попытался запутать следы. Мужчину признали виновным в суде и отправили в колонию строгого режима. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти: погибшая получила открытую черепно-мозговую травму. Правоохранители уже установили подозреваемого, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Тело женщины 1975 года рождения было обнаружено 14 ноября. Подозреваемое лицо установлено», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Труп женщины нашли в многоквартирном доме №121 по улице Магистральной. На теле погибшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Ответ на него ожидается.   Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО зарезал собутыльника и попытался запутать следы. Мужчину признали виновным в суде и отправили в колонию строгого режима. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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