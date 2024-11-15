В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти: погибшая получила открытую черепно-мозговую травму. Правоохранители уже установили подозреваемого, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.
«Тело женщины 1975 года рождения было обнаружено 14 ноября. Подозреваемое лицо установлено», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
Труп женщины нашли в многоквартирном доме №121 по улице Магистральной. На теле погибшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО зарезал собутыльника и попытался запутать следы. Мужчину признали виновным в суде и отправили в колонию строгого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!