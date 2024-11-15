Машина загорелась на дороге Когалым - Покачи
В ХМАО на трассе Когалым — Покачи загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы.
«Возгорание транспортного средства на трассе Когалым — Покачи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП по ХМАО». К публикации приложили видео, на котором видно горящее транспортное средство похожее на грузовик.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД РФ по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в вотчине «Лукойла» в ХМАО загорелся автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара в Урае стала неисправность электрооборудования.
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