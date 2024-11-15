15 ноября 2024

На трассе в ХМАО загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина загорелась на дороге Когалым - Покачи
Машина загорелась на дороге Когалым - Покачи Фото:

В ХМАО на трассе Когалым — Покачи загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы.

«Возгорание транспортного средства на трассе Когалым — Покачи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП по ХМАО». К публикации приложили видео, на котором видно горящее транспортное средство похожее на грузовик.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД РФ по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в вотчине «Лукойла» в ХМАО загорелся автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара в Урае стала неисправность электрооборудования.

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В ХМАО на трассе Когалым — Покачи загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы. «Возгорание транспортного средства на трассе Когалым — Покачи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП по ХМАО». К публикации приложили видео, на котором видно горящее транспортное средство похожее на грузовик. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД РФ по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в вотчине «Лукойла» в ХМАО загорелся автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара в Урае стала неисправность электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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