В вотчине «Лукойла» в ХМАО загорелся автомобиль. Видео

Во втором микрорайоне Урая (ХМАО) около жилого дома вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара стала неисправность электрооборудования, что привело к открытому горению в моторном отсеке.
«Пожарно-спасательная служба получила сообщение о возгорании автомобиля во втором микрорайоне. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили открытое горение в моторном отсеке. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования», — сообщили власти города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Для профилактики подобных случаев специалисты посоветовали владельцам автомобилей регулярно проверять состояние топливной системы, электрики и всегда иметь при себе исправный огнетушитель. Соблюдение простых правил безопасности поможет предотвратить подобные ситуации и избежать серьезных последствий.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на эвакуаторе во время движения загорелся автомобиль. Водитель погрузчика скинул машину на асфальт.
Автор видео: группа администрации Урая в социальной сети «ВКонтакте»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!