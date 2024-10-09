09 октября 2024

В вотчине «Лукойла» в ХМАО загорелся автомобиль. Видео

В Урае загорелся автомобиль около жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае загорелась легковушка из-за неисправности автоэлектрики
В Урае загорелась легковушка из-за неисправности автоэлектрики Фото:

Во втором микрорайоне Урая (ХМАО) около жилого дома вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара стала неисправность электрооборудования, что привело к открытому горению в моторном отсеке.

«Пожарно-спасательная служба получила сообщение о возгорании автомобиля во втором микрорайоне. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили открытое горение в моторном отсеке. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования», — сообщили власти города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Для профилактики подобных случаев специалисты посоветовали владельцам автомобилей регулярно проверять состояние топливной системы, электрики и всегда иметь при себе исправный огнетушитель. Соблюдение простых правил безопасности поможет предотвратить подобные ситуации и избежать серьезных последствий.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на эвакуаторе во время движения загорелся автомобиль. Водитель погрузчика скинул машину на асфальт.

Автор видео: группа администрации Урая в социальной сети «ВКонтакте»

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Во втором микрорайоне Урая (ХМАО) около жилого дома вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара стала неисправность электрооборудования, что привело к открытому горению в моторном отсеке. «Пожарно-спасательная служба получила сообщение о возгорании автомобиля во втором микрорайоне. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили открытое горение в моторном отсеке. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования», — сообщили власти города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Для профилактики подобных случаев специалисты посоветовали владельцам автомобилей регулярно проверять состояние топливной системы, электрики и всегда иметь при себе исправный огнетушитель. Соблюдение простых правил безопасности поможет предотвратить подобные ситуации и избежать серьезных последствий. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на эвакуаторе во время движения загорелся автомобиль. Водитель погрузчика скинул машину на асфальт. Автор видео: группа администрации Урая в социальной сети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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