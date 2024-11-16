Внучка Светличной озвучила предсмертное желание актрисы

Актриса Светличная просила родственников не кремировать ее
© Служба новостей «URA.RU»
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Светличная попросила родственников достойно проводить ее в последний путь
Светличная попросила родственников достойно проводить ее в последний путь Фото:

Внучка известной актрисы Светланы Светличной озвучила ее предсмертное желание. Артистка просила, чтобы ее похоронили традиционным способом, а не кремировали после смерти.

«Она хотела, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Мы обязательно исполним ее желание», — рассказала внучка актрисы МК. По словам родственников, других пожеланий артистка не высказывала. В настоящее время семья принимает решение о времени и месте проведения похорон.

Утром 16 ноября стало известно о кончине заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которой было 84 года. Об этом сообщила известный кинокритик Сусанна Альперина. Причиной смерти стала остановка сердца. 

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Внучка известной актрисы Светланы Светличной озвучила ее предсмертное желание. Артистка просила, чтобы ее похоронили традиционным способом, а не кремировали после смерти. «Она хотела, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Мы обязательно исполним ее желание», — рассказала внучка актрисы МК. По словам родственников, других пожеланий артистка не высказывала. В настоящее время семья принимает решение о времени и месте проведения похорон. Утром 16 ноября стало известно о кончине заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которой было 84 года. Об этом сообщила известный кинокритик Сусанна Альперина. Причиной смерти стала остановка сердца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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