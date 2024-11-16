Умерла актриса Светлана Светличная

В возрасте 84 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина. В последнее время у артистки были серьезные проблемы со здоровьем, а летом 2024 года ей диагностировали опухоль мозга.
«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР», — заявила Альперина в своем telegram-канале. Она также рассказала вы посте, как произошло ее знакомство с артисткой. Причина смерти Светличной на данный момент неизвестна.
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