Умерла актриса Светлана Светличная

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Светлана Светличная умерла в 84 года
Светлана Светличная умерла в 84 года Фото:

В возрасте 84 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина. В последнее время у артистки были серьезные проблемы со здоровьем, а летом 2024 года ей диагностировали опухоль мозга. 

«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР», — заявила Альперина в своем telegram-канале. Она также рассказала вы посте, как произошло ее знакомство с артисткой. Причина смерти Светличной на данный момент неизвестна. 

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В возрасте 84 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина. В последнее время у артистки были серьезные проблемы со здоровьем, а летом 2024 года ей диагностировали опухоль мозга.  «Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР», — заявила Альперина в своем telegram-канале. Она также рассказала вы посте, как произошло ее знакомство с артисткой. Причина смерти Светличной на данный момент неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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